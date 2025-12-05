CdM 2026 : Philippe Diallo annonce la couleur pour les Bleus

Ce vendredi, l’équipe de France va être fixée sur ses adversaires lors de la Coupe du Monde 2026. En effet, le tirage au sort a lieu ce vendredi à Washington (à suivre en direct sur notre site). Présent sur place, Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football s’est exprimé au micro de RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux d’être là, c’est une grande fierté. On est très fiers et très ambitieux dans l’attente de ce tirage. On a une équipe de France qui fera tout son possible pour faire honneur aux Français. Une partie du staff est là depuis 8 jours, on a visité plusieurs sites. On va finaliser tout cela après le tirage. Il faudra prendre en compte plusieurs paramètres. Il y a beaucoup de choses à régler pour les lieux, les horaires… La Coupe du monde, c’est la grande fête du foot, aujourd’hui c’est du plaisir.»