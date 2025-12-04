Real Madrid : Marcelo aurait aimé jouer avec Kylian Mbappé

À 37 ans et après avoir passé 15 ans au Real Madrid, Marcelo est une légende merengue. Interrogé par AS, l’ancien latéral gauche de la Casa Blanca a évolué avec les plus grands. Et il a avoué qu’il aurait bien aimé jouer aussi avec Kylian Mbappé.

« Il est génial, impressionnant, un prodige physique. Il a beaucoup de talent, il travaille dur, il se bat, il marque des buts. Je l’adore, vraiment. J’aurais aimé jouer avec lui, mais il est arrivé un peu trop tard », a-t-il confié. Le Français appréciera.