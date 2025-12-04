Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Real Madrid : Marcelo aurait aimé jouer avec Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
Kylian Mbappé @Maxppp

À 37 ans et après avoir passé 15 ans au Real Madrid, Marcelo est une légende merengue. Interrogé par AS, l’ancien latéral gauche de la Casa Blanca a évolué avec les plus grands. Et il a avoué qu’il aurait bien aimé jouer aussi avec Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

« Il est génial, impressionnant, un prodige physique. Il a beaucoup de talent, il travaille dur, il se bat, il marque des buts. Je l’adore, vraiment. J’aurais aimé jouer avec lui, mais il est arrivé un peu trop tard », a-t-il confié. Le Français appréciera.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier