Menu Rechercher
Commenter 24
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : l’Italie miraculée face à Israël, la Suède chute contre le Kosovo

Par Kevin Massampu
2 min.
L'Italie contre l'Albanie @Maxppp
terminé - 20:45 Grèce 0 Danemark 3
terminé - 20:45 Croatie 4 Monténégro 0
terminé - 20:45 Gibraltar 0 Îles Féroé 1
terminé - 20:45 Kosovo 2 Suède 0
terminé - 20:45 Suisse 3 Slovénie 0
terminé - 20:45 Bélarus 0 Écosse 2
terminé - 20:45 Israël 4 Italie 5

Sept matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 étaient au programme de ce lundi soir. Après une première réussie contre l’Estonie (5-0), l’Italie de Gennaro Gattuso se déplaçait en Hongrie pour affronter Israël. Longtemps bousculée, la Squadra Azzurra a concédé l’ouverture du score israélienne sur un CSC de Manuel Locatelli (16e, 1-0), avant que Moïse Kean ne remette les deux sélections à égalité (41e, 1-1). Au retour des vestiaires, Dor Peretz permit à Israël de reprendre l’avantage (52e, 2-1), avant que Kean ne lui réponde dans la foulée pour signer un doublé (2-2, 54e). L’Italie a finalement pris les devants grâce à Matteo Politano (59e, 2-3). Mais si Giacomo Raspadori pensait donner de l’air à ses coéquipiers (81e, 2-4), l’Italie a de nouveau montré des largesses défensives, en concédant un CSC d’Alessandro Bastoni (87e, 3-4), puis un nouveau but de Peretz (89e, 4-4). Finalement, l’Italie s’est emparée de la victoire grâce à une frappe lointaine de Sandro Tonali dans les dernières minutes de la rencontre (90e + 1, 4-5), au grand dam des Israéliens.

La suite après cette publicité

Miraculée, la Squadra a décroché une victoire précieuse dans la course à la qualification. Les Italiens sont deuxièmes du groupe I, derrière la Norvège qui recevra la Moldavie, ce mardi. Dans la poule B, la Suisse de Breel Embolo s’est facilement imposée face à la Slovénie (3-0), pendant que la Suède de Viktor Gyökeres s’est inclinée contre le Kosovo (2-0). Les Suisses occupent la tête de leur groupe devant les Kosovars. Dans le groupe C, l’Écosse a pris le meilleur sur la Biélorussie (0-2). Le Danemark a, lui, fait le job face à la Grèce (0-3). Danois et Écossais trustent respectivement la 1ère et la seconde place de leur groupe. Enfin, la Croatie a corrigé le Monténégro (4-0), alors que dans le même temps, les Îles-Féroé ont gagné à Gibraltar (0-1). La formation de Zlatko Dalić est première de la poule L, avec un match en moins, devant la Tchéquie.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

  • Groupe B :

Kosovo 2 - 0 Suède : Elvis Rexhbecaj (26e) et Vedat Muriqi (42e).

Suisse 3 - 0 Slovénie : Nico Elvedi (18e), Breel Embolo (33e) et Dan Ndoye (38e).

La suite après cette publicité
  • Groupe C :

Biélorussie 0 - 2 Écosse : Ché Adams (43e) et Zakhar Volkov (65e, CSC).

Grèce 0 - 3 Danemark : Mikkel Damsgaard (32e), Andreas Christensen (62e) et Rasmus Hojlund (81e).

  • Groupe I :

Israël 4 - 5 Italie : Manuel Locatelli (16e, CSC), Dor Peretz (52e et 89e) et Alessandro Bastoni (87e, CSC) / Moïse Kean (40e et 54e) Matteo Politano (59e), Giacomo Raspadori (81e) et Sandro Tonali (90e + 1).

  • Groupe L :

Croatie 4 - 0 Monténégro : Kristijan Jakic (35e) et Andrej Kramaric (51e), Edvin Kuc (85e, CSC) et Ivan Perisić (90e + 2).

Gibraltar 0 - 1 Îles Féroé : Martin Agnarsson (68e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Kosovo
Suède
Suisse
Slovénie
Bélarus
Écosse
Grèce
Danemark
Israël
Italie
Croatie
Monténégro
Gibraltar
Îles Féroé

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Kosovo Flag Kosovo
Suède Flag Suède
Suisse Flag Suisse
Slovénie Flag Slovénie
Bélarus Flag Bélarus
Écosse Flag Écosse
Grèce Flag Grèce
Danemark Flag Danemark
Israël Flag Israël
Italie Flag Italie
Croatie Flag Croatie
Monténégro Flag Monténégro
Gibraltar Flag Gibraltar
Îles Féroé Flag Îles Féroé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier