Qualifs CdM 2026 : l’Italie miraculée face à Israël, la Suède chute contre le Kosovo

Sept matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 étaient au programme de ce lundi soir. Après une première réussie contre l’Estonie (5-0), l’Italie de Gennaro Gattuso se déplaçait en Hongrie pour affronter Israël. Longtemps bousculée, la Squadra Azzurra a concédé l’ouverture du score israélienne sur un CSC de Manuel Locatelli (16e, 1-0), avant que Moïse Kean ne remette les deux sélections à égalité (41e, 1-1). Au retour des vestiaires, Dor Peretz permit à Israël de reprendre l’avantage (52e, 2-1), avant que Kean ne lui réponde dans la foulée pour signer un doublé (2-2, 54e). L’Italie a finalement pris les devants grâce à Matteo Politano (59e, 2-3). Mais si Giacomo Raspadori pensait donner de l’air à ses coéquipiers (81e, 2-4), l’Italie a de nouveau montré des largesses défensives, en concédant un CSC d’Alessandro Bastoni (87e, 3-4), puis un nouveau but de Peretz (89e, 4-4). Finalement, l’Italie s’est emparée de la victoire grâce à une frappe lointaine de Sandro Tonali dans les dernières minutes de la rencontre (90e + 1, 4-5), au grand dam des Israéliens.

Miraculée, la Squadra a décroché une victoire précieuse dans la course à la qualification. Les Italiens sont deuxièmes du groupe I, derrière la Norvège qui recevra la Moldavie, ce mardi. Dans la poule B, la Suisse de Breel Embolo s’est facilement imposée face à la Slovénie (3-0), pendant que la Suède de Viktor Gyökeres s’est inclinée contre le Kosovo (2-0). Les Suisses occupent la tête de leur groupe devant les Kosovars. Dans le groupe C, l’Écosse a pris le meilleur sur la Biélorussie (0-2). Le Danemark a, lui, fait le job face à la Grèce (0-3). Danois et Écossais trustent respectivement la 1ère et la seconde place de leur groupe. Enfin, la Croatie a corrigé le Monténégro (4-0), alors que dans le même temps, les Îles-Féroé ont gagné à Gibraltar (0-1). La formation de Zlatko Dalić est première de la poule L, avec un match en moins, devant la Tchéquie.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Groupe B :

Kosovo 2 - 0 Suède : Elvis Rexhbecaj (26e) et Vedat Muriqi (42e).

Suisse 3 - 0 Slovénie : Nico Elvedi (18e), Breel Embolo (33e) et Dan Ndoye (38e).

Groupe C :

Biélorussie 0 - 2 Écosse : Ché Adams (43e) et Zakhar Volkov (65e, CSC).

Grèce 0 - 3 Danemark : Mikkel Damsgaard (32e), Andreas Christensen (62e) et Rasmus Hojlund (81e).

Groupe I :

Israël 4 - 5 Italie : Manuel Locatelli (16e, CSC), Dor Peretz (52e et 89e) et Alessandro Bastoni (87e, CSC) / Moïse Kean (40e et 54e) Matteo Politano (59e), Giacomo Raspadori (81e) et Sandro Tonali (90e + 1).

Groupe L :

Croatie 4 - 0 Monténégro : Kristijan Jakic (35e) et Andrej Kramaric (51e), Edvin Kuc (85e, CSC) et Ivan Perisić (90e + 2).

Gibraltar 0 - 1 Îles Féroé : Martin Agnarsson (68e).