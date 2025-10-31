AS Monaco : nouvelle tuile pour Paul Pogba

Paul Pogba prend son mal en patience. Depuis qu’il a signé cet été à l’AS Monaco, le Français suit un programme spécifique afin de retrouver les terrains, lui qui a des fourmis dans les jambes. Cette semaine, nous vous avons d’ailleurs révélé que la Pioche devrait être présente dans le groupe monégasque pour la réception du Paris FC samedi à 19 heures au stade Louis II. Une information plus ou moins confirmée par son entraîneur, Sébastien Pocognoli.

« Il est possible qu’il soit réincorporé au groupe, oui. Paul a encore un entraînement demain (hier) et s’il se sent bien, on pourrait le revoir et on serait dans un processus qu’on avait fixé. Ce ne serait pas illogique de le voir.» L’espoir était donc de mise pour le nouveau coach de l’ASM, qui a également demandé de la patience pour son joueur de 32 ans, qui n’a plus joué depuis le 3 septembre 2023 et un match contre Empoli avec la Juventus.

Pogba touché lors de l’entraînement

«Est-ce que j’estime qu’il a perdu quelque chose dans son football ? Je pense qu’il va falloir qu’on fasse un processus tous ensemble, en le jugeant sur le joueur qu’il est maintenant, tout simplement. Le Paul de Manchester ou de sa première époque à la Juventus, c’était il y a quelques années. Tout joueur évolue en fonction de son âge et de ses expériences. Il va falloir le juger exactement sur ce qu’il est maintenant, avec tout son bagage mais aussi son âge. De ce que je vois, il a toujours la technique qu’on connaît. Je pense que le rythme de match va nous donner des indications par rapport à ce questionnement. Il peut être la meilleure version de lui-même à Monaco par rapport à ce qu’il est. C’est mon rôle d’aller dans ce schéma pour essayer de stimuler toutes ses qualités et ce qu’il a comme potentiel pour le moment. J’espère ressortir le maximum de ce qu’il a à nous donner.»

Mais Pocognoli va peut-être devoir encore patienter un peu. Ce vendredi, Nice-Matin révèle que Pogba a de nouveau été touché lors de l’entraînement d’hier à la Turbie. Une information que nous pouvons vous confirmer. En effet, il a été victime d’un coup sur la cheville lors d’un duel. Le milieu ne s’est pas entraîné ce vendredi avec le reste de l’effectif lors de la séance collective. Le club attend d’en savoir plus sur son état.

Pogba absent au moins jusqu’à la trêve de novembre

Dans l’après-midi, Sébastien Pocognoli s’est finalement exprimé face à la presse et a confirmé la mauvaise nouvelle. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Paul a été victime d’une blessure à la cheville hier à l’entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais oui il sera absent demain. La cheville a un peu tourné, on doit attendre les examens complémentaires. Il a pu terminer la séance d’hier donc ça peut laisser présager quelque chose de positif, mais on doit être sûrs, et aujourd’hui il n’était pas à 100% pour poser son pied.»

Il a ajouté : «ce n’est pas facile, c’est ce qu’il m’a dit, mais j’essaye de relativiser, de le tirer vers le positif. Ça fait tellement longtemps qu’il attend, si c’est deux semaines d’absence en plus c’est peu, c’est une manière de relativiser. Bien sûr il a envie de jouer mais l’échéance est un peu retardée. L’objectif est qu’il soit disponible après la trêve internationale. On est tous déçus mais on a un match à jouer demain. (…) J’espère que c’est juste une entorse, et une histoire d’une ou deux semaines, mais je vous invite à attendre le verdict.» Un nouveau coup dur pour Pogba.