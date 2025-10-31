Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 2

L2 : Montpellier s’impose contre Rodez, Le Mans domine Nancy, Bastia retrouve la victoire

Par Josué Cassé
1 min.
Camara @Maxppp
terminé - 20:00 Montpellier 2 Rodez 0
terminé - 20:00 Le Mans 1 Nancy 0

La 13e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi avec le traditionnel multiplex et cinq rencontres programmées à 20h. Tenu en échec par Clermont mardi dernier après deux victoires face à Dunkerque et Nancy, Montpellier accueillait Rodez, neuvième au coup d’envoi. Accrochés en première période malgré le carton rouge reçu par Mendes Correia peu après la demi-heure de jeu (36e), les Héraultais trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires grâce à Savanier (58e, sp) et Mendy (60e). Deux buts permettant au MHSC de décrocher une nouvelle victoire (2-0).

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres du soir, Guingamp est venu à bout de Laval (2-0) grâce à des réalisations signées Sagna (32e) et Sidibé (38e). De son côté, Le Mans a réalisé une belle opération (1-0) face à Nancy alors qu’Annecy a concédé le nul face à Boulogne-sur-Mer (1-1). Sur la pelouse de Bastia, Clermont a chuté sur le fil (0-1). Au classement, Troyes reste leader devant Saint-Etienne et le Red Star. Guingamp remonte à la 7e place, derrière Le Mans, sixième, et Montpellier, quatrième. Boulogne-sur-Mer, Laval et Bastia ferment la marche.

Tous les résultats de 20h

Le Mans 1-0 Nancy : Harhouz (65e)

Guingamp 2-0 Laval : Sagna (32e) et Sidibé (38e)

Annecy 1-1 Boulogne-sur-Mer : Tiendrébéogo (5e) / Fatou (67e)

Bastia 1-0 Clermont : Guidi (84e)

Montpellier 2-0 Rodez : Savanier (58e) et Mendy (60e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Montpellier
Le Mans
Bastia

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Montpellier Logo Montpellier
Le Mans Logo Le Mans FC
Bastia Logo Bastia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier