L2 : Montpellier s’impose contre Rodez, Le Mans domine Nancy, Bastia retrouve la victoire

La 13e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi avec le traditionnel multiplex et cinq rencontres programmées à 20h. Tenu en échec par Clermont mardi dernier après deux victoires face à Dunkerque et Nancy, Montpellier accueillait Rodez, neuvième au coup d’envoi. Accrochés en première période malgré le carton rouge reçu par Mendes Correia peu après la demi-heure de jeu (36e), les Héraultais trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires grâce à Savanier (58e, sp) et Mendy (60e). Deux buts permettant au MHSC de décrocher une nouvelle victoire (2-0).

Dans les autres rencontres du soir, Guingamp est venu à bout de Laval (2-0) grâce à des réalisations signées Sagna (32e) et Sidibé (38e). De son côté, Le Mans a réalisé une belle opération (1-0) face à Nancy alors qu’Annecy a concédé le nul face à Boulogne-sur-Mer (1-1). Sur la pelouse de Bastia, Clermont a chuté sur le fil (0-1). Au classement, Troyes reste leader devant Saint-Etienne et le Red Star. Guingamp remonte à la 7e place, derrière Le Mans, sixième, et Montpellier, quatrième. Boulogne-sur-Mer, Laval et Bastia ferment la marche.

Tous les résultats de 20h

Le Mans 1-0 Nancy : Harhouz (65e)

Guingamp 2-0 Laval : Sagna (32e) et Sidibé (38e)

Annecy 1-1 Boulogne-sur-Mer : Tiendrébéogo (5e) / Fatou (67e)

Bastia 1-0 Clermont : Guidi (84e)

Montpellier 2-0 Rodez : Savanier (58e) et Mendy (60e)