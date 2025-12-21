Menu Rechercher
Guingamp veut vite boucler les arrivées de Demoncy et Benhattab

9e de Ligue 2 à la mi-saison, Guingamp génère plus de doutes que de certitudes. Le club breton reste en dessous de ses standards de l’exercice précédent, conclu à la 5e place, et il est prévu que des renforts débarquent cet hiver pour tenter de relancer une dynamique (Guingamp vient de perdre ses trois derniers matchs). Selon nos informations, l’EAG est aujourd’hui optimiste pour boucler l’arrivée de Demoncy, pour qui nous vous relations déjà un intérêt de Guingamp et Bastia il y a quelques jours.

Formé au PSG, le milieu de terrain de 29 ans avait rejoint Reims l’été dernier en provenance d’Annecy (5 matchs de L2 cette saison). Si son arrivée se concrétisait, il pourrait également être accompagné de Yassine Benhattab. Après un exercice bluffant du côté d’Aubagne en National l’an passé (31 matchs, 7 buts, 10 passes décisives), l’ailier virevoltant du FC Nantes a vu son temps de jeu se réduire sensiblement (1 titularisation sur ses 10 derniers matchs). Guingamp souhaite conclure rapidement son arrivée sous la forme d’un prêt.

