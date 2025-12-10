Reims : deux clubs veulent relancer Yohan Demoncy

Yohan Demoncy ne devrait pas faire de vieux os au Stade de Reims. Recruté d’Annecy cet été après une énorme saison dernière (36 matchs toutes compétitions confondues, 7 buts et 6 passes décisives), le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer en Champagne. Il n’a disputé que 7 bouts de rencontres (3 titularisations) et cherche à se relancer.

D’après nos informations, un départ est à l’étude lors de ce mercato d’hiver. Guingamp et Bastia se sont positionnés pour accueillir le joueur de 29 ans formé au PSG. Ils proposent tous les deux un prêt, là où Reims souhaite un départ définitif. En juillet dernier, Demoncy a signé jusqu’en 2027 avec le club marnais.