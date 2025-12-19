Luis Castro est déjà sollicité… notamment en France

Une semaine après avoir été démis de ses fonctions au FC Nantes, Luis Castro est déjà courtisé. Alors qu’il est encore en train de négocier les conditions de son départ des Canaris (sous contrat jusqu’en 2027, plus une année en option, il est venu avec 4 adjoints), le Portugais de 45 ans a des chances de vite retrouver un projet.

Selon L’Equipe, il a été appelé à Botafogo au Brésil, sans qu’il ne donne suite. Il pourrait en revanche poursuivre sa carrière chez lui au Portugal, où des clubs de première division s’intéressent à lui, mais aussi en France. Du côté de la Ligue 2, Saint-Étienne n’est pas insensible à son profil, alors qu’Eirik Horneland mène pour le moment les Verts à la 2e place.