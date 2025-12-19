La FFF annonce la fin de sa collaboration avec Mickaël Landreau

Depuis 2024, la FFF travaille avec Mickaël Landreau. Gardien emblématique dans l’histoire de la Ligue 1, l’ancien portier du PSG était devenu consultant sportif et porte-parole auprès de l’arbitrage français. De plus en plus décrié au fil des mois, l’arbitrage français est un sujet qui crispe au sein du football français. Ce vendredi, Landreau a décidé de quitter son rôle de la FFF sans que les raisons de ce départ ne soient révélées.

«La Fédération Française de Football a pris acte de la décision de Mickaël Landreau, de mettre un terme à ses missions de consultant sportif et de porte-parole au sein de la direction de l’arbitrage. Recruté à l’été 2024, l’ancien international français a mis son expérience et son expertise au service des arbitres de Ligue 1 ainsi que de leurs responsables. Cette participation d’un exjoueur était une première dans l’histoire de l’arbitrage français. (…) La FFF tient à remercier Mickaël Landreau pour la qualité du travail accompli en faveur de l’arbitrage professionnel et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière.»