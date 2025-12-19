Rennes : incertitude autour de l’avenir de Ludovic Blas

Actuellement positionné à la 6e place de Ligue 1, le Stade Rennais abordera le mercato d’hiver 2026 avec prudence, beaucoup moins actif que lors de l’hiver précédent. Les arrivées seront conditionnées aux départs, Kamara, Nagida et potentiellement Ludovic Blas étant les principaux concernés. Loïc Désiré, directeur sportif du club, précise d’après Ouest-France : « malgré les choix qui ont été faits par le coach, ce groupe vit bien, et c’est précieux. Certains ont été piqués, d’autres reviennent peu à peu, mais une émulation s’est installée, et on veut la garder. » Rennes reste donc attentif aux opportunités pour renforcer son milieu et le flanc droit de sa défense, tout en conservant ses jeunes talents comme Jacquet afin d’atteindre l’objectif européen en fin de saison.

La suite après cette publicité

Concernant Ludovic Blas (27 ans), Désiré a souligné l’importance de ce profil créatif au sein de l’équipe : « on reste vigilant sur ce type de joueur en cas de départ. Cissé peut aussi compenser pour jouer un peu plus bas, (Chibuike) Ugochukwu arrivera également. » Il précise que le milieu offensif est encore présent et sera évalué début janvier : « Ludo est encore là et il va nous apporter. On n’a pas évoqué son avenir encore, on fera un point en début d’année. » Parallèlement, le club réfléchit à un renfort sur le flanc droit pour concurrencer Frankowski si Nagida venait à partir. « On prendra peut-être un droitier plutôt qu’un gaucher, pour amener un peu de concurrence et avoir une solution de rechange », conclut Désiré, réaffirmant la volonté de garder ses meilleurs jeunes pour garantir la continuité du projet.