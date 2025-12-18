Rennes : le déclassement de Quentin Merlin passe très mal !

C’était l’un des gros coups du mercato estival rennais. En signant Quentin Merlin (23 ans), le Stade Rennais pensait avoir trouvé le successeur idéal d’Adrien Truffert, parti du côté de Bournemouth. Mais cinq mois plus tard, le constat est pour le moins contrasté pour le gaucher, auteur de trois passes décisives en 15 apparitions en Ligue 1. Depuis le virage tactique amorcé par Habib Beye et le passage en 3-5-2 acté lors du fameux match face au TFC fin octobre (2-2), l’ex-international Espoirs a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. La raison ? L’éclosion inattendue de Mousa Al-Tamari au poste de piston gauche. L’ailier jordanien, intenable et décisif, a totalement éclipsé l’ancien Marseillais depuis qu’il est devenu la référence au poste de piston gauche en Bretagne.

Dernier exemple en date face à Brest le week-end dernier, un match durant lequel le virevoltant jordanien a fait craquer le pauvre Kenny Lala autour d’une double bourde en 2 minutes avec une passe décisive pour Estéban Lepaul et un but à la clé. Une performance de choix pour un joueur décrié il y a quelques semaines et sorti sous les ovations du Roazhon Park. «Sa vitesse, peu de joueurs peuvent la contenir, et je pense qu’il a trouvé beaucoup de plaisir à ce poste», a analysé Habib Beye à l’issue du match. «Défensivement, il a quelques absences logiques, mais je trouve qu’il défend bien, il aide vraiment Lilian (Brassier) sur le côté gauche.»

Quentin Merlin n’apprécie pas vraiment son sort

Une aubaine pour le technicien du Stade Rennais, moins pour Quentin Merlin, principale victime de ce pari gagnant, désormais cantonné à remplacer Al-Tamari en cours de match où à évoluer à droite. Selon nos informations, cette situation commence à peser lourdement sur le moral du joueur de 23 ans. En privé, l’ancien Canari ne cache plus son agacement face à ce déclassement soudain et n’exclut plus un départ dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Un son de cloche plus nuancé du côté de son entourage, qui prône la patience et assure, pour l’heure, ne pas vouloir abandonner le navire dans la difficulté.

Reste que si la situation ne s’inverse pas rapidement ou que le principal intéressé ne retrouve pas son statut de début de saison, l’idée d’un départ cet hiver pourrait déjà prendre de l’ampleur. Déjà très courtisé outre-Manche l’été dernier avant de rallier la Bretagne, le profil du gaucher, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Rouge et Noir, plaît toujours en Premier League. L’Espagne surveille également le dossier. On en est encore loin, mais les prochaines semaines seront décisives pour un joueur qui, rappelons-le, était encore titulaire à l’OM il y a quelques mois et pour qui on prédisait un avenir en Bleu…