Medhi Benatia dévoile le joueur de l’OM qui lui ressemble le plus

Par Dahbia Hattabi
Medhi Benatia sur le plateau de beIN Sports @Maxppp

Après avoir fait une partie de sa carrière de joueur en Italie, à l’Udinese, à l’AS Roma et à la Juventus, Medhi Benatia garde toujours un lien spécial avec le pays. Ce jeudi, il a donc choisi La Gazzetta dello Sport pour donner une interview. Il a notamment évoqué l’OM et désigné le joueur qui lui ressemble le plus là-bas.

« Balerdi et Aguerd sont plus forts et jouent mieux au ballon que moi. Côté caractère, celui qui me ressemble le plus, c’est Facundo Medina. Je suis un joueur au grand cœur, mais sur le terrain, je me faisais détester. Quand Higuain est arrivé à la Juve, il m’a dit qu’il me détestait quand on jouait l’un contre l’autre. On est devenus de très bons amis.» Le Marocain se retrouve donc aujourd’hui en Medina, un joueur au caractère bien trempé.

