OM : Medhi Benatia désigne ses meilleurs coups sur le mercato

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM @Maxppp

Ce jeudi, Medhi Benatia s’est confié à La Gazzetta dello Sport. L’occasion de revenir sur sa carrière de joueur mais aussi sur le métier d’agent qu’il a exercé avant d’enfiler la casquette de dirigeant à Marseille. Là-bas, il est épanoui et heureux. Il a d’ailleurs évoqué ses meilleurs coups sur le mercato.

« De Zerbi. Nous avons le même tempérament. Quand l’équipe ne gagne pas, il est le premier à être déçu. Parmi les joueurs, je citerais Weah, pour qui Roberto m’a appelé à deux heures du matin alors que j’étais à la Coupe du Monde des Clubs. Greenwood, actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Højbjerg pour son mental. Medina, qui a un caractère exceptionnel. Emerson, dont je connaissais la valeur mais qui m’a encore plus surpris. Rabiot, avec qui les choses auraient pu se passer autrement, mais qui a tout de même énormément apporté au projet.» Cela fait du beau monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
