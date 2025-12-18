Maroc : le but incroyable d’Oussama Tannane en finale de Coupe Arabe

A quelques jours du début de la CAN 2025, le Maroc dispute aussi la finale de la Coupe Arabe, en ce moment même face à la Jordanie. Et la rencontre a démarré très fort pour les Lions de l’Atlas, avec un golazo d’Oussama Tannane.

L’ancien joueur de l’ASSE, actuellement à Umm-Salal au Qatar, a envoyé un missile depuis sa moitié de terrain, lobant le portier rival qui n’a rien pu faire sur le coup. De quoi permettre aux Marocains de prendre l’avantage dès la 4e minute de jeu seulement. Magnifique !