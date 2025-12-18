Menu Rechercher
Commenter 29
Coupe Arabe

Maroc : le but incroyable d’Oussama Tannane en finale de Coupe Arabe

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Le drapeau du Maroc @Maxppp
Jordanie 2-2 Maroc

A quelques jours du début de la CAN 2025, le Maroc dispute aussi la finale de la Coupe Arabe, en ce moment même face à la Jordanie. Et la rencontre a démarré très fort pour les Lions de l’Atlas, avec un golazo d’Oussama Tannane.

La suite après cette publicité
Foot Mercato
🚨 𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗕𝗨𝗧 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗧 𝗣𝗔𝗥 𝗢𝗨𝗦𝗦𝗔𝗠𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗡𝗔𝗡𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗔𝗥𝗔𝗕𝗘 !!! 🇲🇦🤯🤯

(🎥 @AlkassTVSports)
Voir sur X

L’ancien joueur de l’ASSE, actuellement à Umm-Salal au Qatar, a envoyé un missile depuis sa moitié de terrain, lobant le portier rival qui n’a rien pu faire sur le coup. De quoi permettre aux Marocains de prendre l’avantage dès la 4e minute de jeu seulement. Magnifique !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe Arabe
Maroc
Oussama Tannane

En savoir plus sur

Coupe Arabe Coupe Arabe
Maroc Flag Maroc
Oussama Tannane Oussama Tannane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier