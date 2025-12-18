Menu Rechercher
2 - 2
90'
Coupe Arabe 2025 Qatar Finale
Jordanie
2 - 2
MT : 0-1
90'
Maroc
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
88'
2 - 2
A. Hamedallah
68'
2 - 1
Ali Olwan (SP)
48'
1 - 1
Ali Olwan (PD Mohannad Abu Taha)
mi-temps
0 - 1
4'
0 - 1
(PD M. Hrimat) O. Tannane
Possession 60% Maroc Jordanie
Tirs 9 5 10 4 5 15
Grosses occasions créées 50% Jordanie 1 Maroc 1
Compositions Jordanie 5-4-1 Maroc 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Walid Azaro 1 #2 Flag Jordanie Mohannad Mahmoud Saleh Abu Taha 1
Tirs (%)
#1 Flag Jordanie Ali Iyad Ali Al Olwan 3/4 75% #2 Flag Maroc Oussama Tannane 2/3 67% #3 Flag Maroc Mohamed Rabie Hrimat 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Mohamed Boulacsout 2 #2 Flag Maroc Mohamed Rabie Hrimat 2
Fautes subies
#1 Flag Maroc Mohamed Boulacsout 4 #2 Flag Maroc Walid Azaro 3 #3 Flag Maroc Oussama Tannane 2
Tirs (%)
#1 Flag Maroc El Amine Zouhzouh 0/3 0% #2 Flag Jordanie Mahmoud Nayef Ahmad Al Mardi 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Maroc Sabir Bougrine 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Abderrazak Hamedallah 4/4 100% #2 Flag Maroc Marwane Saâdane 5/6 83% #3 Flag Maroc Anas Bach 6/8 75%
Interceptions
#1 Flag Jordanie Abdallah Mousa Musallam Nasib 3 #2 Flag Maroc Mohamed Boulacsout 3 #3 Flag Maroc Mohamed Rabie Hrimat 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Anas Bach 3/3 100% #2 Flag Jordanie Amer Rasem Adel Jamous 2/2 100% #3 Flag Maroc Marwane Saâdane 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Jordanie Husam Ali Mohammad Abu Al Dahab 0/7 0% #2 Flag Maroc El Amine Zouhzouh 0/7 0% #3 Flag Jordanie Mahmoud Nayef Ahmad Al Mardi 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Jordanie Mahmoud Nayef Ahmad Al Mardi 0/3 0% #2 Flag Jordanie Mohannad Mahmoud Saleh Abu Taha 0/2 0% #3 Flag Maroc El Amine Zouhzouh 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Marwane Saâdane 60/63 95% #2 Flag Jordanie Abdallah Mousa Musallam Nasib 36/38 95% #3 Flag Maroc Mohamed Rabie Hrimat 76/83 92%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

Match Jordanie - Maroc en direct commenté

Finale de Coupe Arabe - jeudi 18 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Jordanie et Maroc (Coupe Arabe, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe Arabe entre Jordanie et Maroc. Ce match aura lieu le jeudi 18 décembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Jordanie et Maroc.

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
Mahbod Beigi arbitre assistant
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Ning Ma quatrième arbitre
Khamis Mohamed Al Marri arbitre VAR
Fedayi San arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Lusail Stadium Lusail
Lusail Stadium
  • Année de construction : 2022
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 88966
  • Affluence moyenne : 72374
  • Affluence maximum : 88966
  • Affluence minimum : 43649
  • % de remplissage : 98

Match en direct

Date 18 décembre 2025 17:00
Compétition Coupe Arabe
Saison 2025 Qatar
Phase Finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code JOR-MAR
Zone International
Équipe à domicile Jordanie
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Jordanie et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 décembre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Jordanie Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Jordanie et Maroc ?

Jordanie : le coach J. Sellami a choisi une formation en 5-4-1 : Yazeed Abulaila, Husam Abu Al Dahab, Saed Al Rosan, Abdallah Nasib, Mohannad Abu Taha, Issam Samiry, Mahmoud Al Mardi, Nizar Al Rashdan, Amer Jamous, Mohammad Abu Zraiq, Ali Olwan.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par T. Sektioui évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Benabid, H. El Moussaoui, M. Saâdane, S. Bouftini, M. Boulacsout, M. Hrimat, A. Bach, A. Zouhzouh, O. Tannane, K. El Berkaoui, W. Azaro.

Qui arbitre le match Jordanie Maroc ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Jordanie Maroc ?

Lusail accueille le match au Lusail Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Jordanie Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 décembre 2025, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour Maroc ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Maroc : O. Tannane 4', A. Hamedallah 88'.

Qui a marqué des buts pour Jordanie ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Jordanie : Ali Olwan 48' 68' (sp.).

Top commentaires
Comparer les stats du match
