Match Jordanie - Maroc en direct commenté
Finale de Coupe Arabe - jeudi 18 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Jordanie et Maroc (Coupe Arabe, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de Coupe Arabe entre Jordanie et Maroc. Ce match aura lieu le jeudi 18 décembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Jordanie et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 décembre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Jordanie Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Jordanie et Maroc ?
Jordanie : le coach J. Sellami a choisi une formation en 5-4-1 : Yazeed Abulaila, Husam Abu Al Dahab, Saed Al Rosan, Abdallah Nasib, Mohannad Abu Taha, Issam Samiry, Mahmoud Al Mardi, Nizar Al Rashdan, Amer Jamous, Mohammad Abu Zraiq, Ali Olwan.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par T. Sektioui évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Benabid, H. El Moussaoui, M. Saâdane, S. Bouftini, M. Boulacsout, M. Hrimat, A. Bach, A. Zouhzouh, O. Tannane, K. El Berkaoui, W. Azaro.
- Qui arbitre le match Jordanie Maroc ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Jordanie Maroc ?
Lusail accueille le match au Lusail Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Jordanie Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 décembre 2025, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour Maroc ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Maroc : O. Tannane 4', A. Hamedallah 88'.
- Qui a marqué des buts pour Jordanie ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Jordanie : Ali Olwan 48' 68' (sp.).