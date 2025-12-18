Le Maroc remporte la Coupe Arabe 2025 !

Alors que la CAN 2025 au Maroc va démarrer dans quelques jours et que les Lions de l’Atlas font office de grands favoris, les Marocains avaient peut-être un premier titre à célébrer ce jeudi. Le pays du Maghreb défiait ainsi la Jordanie pour cette finale de Coupe Arabe disputée au Qatar. Et il a remporté cette compétition avec une victoire 3-2, en prolongation, au terme d’un match dingue.

La rencontre démarrait très bien pour la sélection marocaine, avec un golazo d’Oussama Tannane depuis sa moitié de terrain dès la 4e minute. Un missile qui a lobé le portier jordanien, un peu trop avancé. Mais derrière, le Maroc n’a pas pu faire le break malgré quelques situations intéressantes, et la Jordanie a égalisé au retour des vestiaires. Ali Al Olwan a ainsi fait trembler les filets de la tête, bien positionné au second poteau (1-1, 48e). Il a ensuite doublé la mise à la 68e, sur penalty placé sous la barre (2-1). Et à quelques minutes de la fin, Abderrazak Hamedallah a égalisé, en renard au deuxième poteau, profitant d’un dégagement du gardien pour l’expédier au fond (2-2, 88e). En prolongation, l’attaquant d’Al-Shabab s’offrait un doublé pour remettre le Maroc devant (2-3, 100e), et le score n’a plus bougé, permettant à sa sélection de s’emparer du titre pour la deuxième fois de son histoire.