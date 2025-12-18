Liga
Le Barça prolonge une pépite marocaine
1 min.
@Maxppp
Alors que La Masia se porte très bien en ce moment, le Barça est logiquement victime de son succès et de nombreux clubs tentent de venir faire leurs courses au sein de l’académie catalane. Les Catalans viennent cependant d’annoncer une bonne nouvelle : Ismael Ziani va rester à Barcelone, puisqu’il a signé un nouveau contrat avec le club.
FC Barcelona - Masia @FCBmasia – 16:45
✍️ El jugador 𝗜𝘀𝗺𝗮𝗲𝗹 𝗭𝗶𝗮𝗻𝗶 ha signat la continuïtat al Club en la seva etapa juvenilVoir sur X
👏🏼 Gràcies, família Ziani-López, per confiar en #LaMasia per a la formació del vostre fill com a jugador i persona
#FCBMasia 💙❤️
Il va donc réaliser son étape de juvenil (U19) au Barça. Né en Espagne d’un père marocain et d’une mère espagnole, cet attaquant de 16 ans a déjà évolué avec les équipes U16 et U17 du Maroc, mais l’Espagne ne lâche pas l’affaire et souhaite le "recruter".
