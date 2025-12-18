Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Le Barça prolonge une pépite marocaine

Par Max Franco Sanchez
1 min.
L'académie du FC Barcelone @Maxppp

Alors que La Masia se porte très bien en ce moment, le Barça est logiquement victime de son succès et de nombreux clubs tentent de venir faire leurs courses au sein de l’académie catalane. Les Catalans viennent cependant d’annoncer une bonne nouvelle : Ismael Ziani va rester à Barcelone, puisqu’il a signé un nouveau contrat avec le club.

La suite après cette publicité
FC Barcelona - Masia
✍️ El jugador 𝗜𝘀𝗺𝗮𝗲𝗹 𝗭𝗶𝗮𝗻𝗶 ha signat la continuïtat al Club en la seva etapa juvenil

👏🏼 Gràcies, família Ziani-López, per confiar en #LaMasia per a la formació del vostre fill com a jugador i persona

#FCBMasia 💙❤️
Voir sur X

Il va donc réaliser son étape de juvenil (U19) au Barça. Né en Espagne d’un père marocain et d’une mère espagnole, cet attaquant de 16 ans a déjà évolué avec les équipes U16 et U17 du Maroc, mais l’Espagne ne lâche pas l’affaire et souhaite le "recruter".

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier