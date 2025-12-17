Le FC Barcelone se sert de Nasser Al-Khelaïfi pour nuire au Real Madrid !

C’est un climat de guerre froide qui secoue le football espagnol. Ces dernières années, le Barça et le Real Madrid avaient clairement mis de côté leur rivalité pour travailler ensemble sur de nombreux projets, comme la fameuse Super Ligue Européenne. Joan Laporta et Florentino Pérez s’entendaient particulièrement bien, et la presque-haine que se vouent certains supporters entre eux n’était clairement pas reflétée dans les bureaux. Mais les choses ont changé dernièrement, notamment après le retrait du club catalan du projet Super Ligue.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, depuis que le Barça a renoncé à ce projet polémique en octobre, Florentino Pérez multiplie les sorties médiatiques taclant le club catalan. La plus récente date de lundi, à l’occasion d’un discours de Noël qui n’avait rien de joyeux ni de bienveillant, et pendant lequel le patron merengue a tiré à boulets rouges sur le FC Barcelone à cause de l’affaire Negreira. La communication du Real Madrid - via sa télévision officielle notamment - ces derniers mois est d’ailleurs très axée sur cette affaire qui met les Catalans dans l’embarras, alors qu’au départ, les Madrilènes étaient plutôt réservés et mesurés à ce sujet. Ce qui agaçait d’ailleurs beaucoup les socios, qui ne comprenaient pas pourquoi Pérez ne passait pas à l’attaque. De son côté, Joan Laporta ne se laisse pas faire et a, lui aussi, tenu des propos assez durs contre l’ennemi juré.

Le Barça s’est rangé du côté de Nasser

Et dans ce climat délétère que vit le football espagnol en ce moment, il y a un homme clé qui n’est autre que… Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, mais surtout président de l’ECA, membre du Comité exécutif de l’UEFA et très influent auprès d’Alexander Ceferin. La Cadena SER indique ainsi que c’est le rapprochement entre le Barça et le Qatari qui a déclenché cette guerre, puisque le Real Madrid est clairement en clash avec l’UEFA, mais aussi avec le PSG et son président. Les images de Laporta et de NAK s’embrassant auraient même été mises en avant volontairement pour faire mal aux Madrilènes, et Pérez aurait perçu ça comme une véritable trahison.

Le média précise donc qu’en plus de vouloir faire mal au Real Madrid, le Barça a aussi voulu se rapprocher de l’UEFA pour ses intérêts, afin de faire baisser sa sanction liée au fair-play financier, ce qui fut une réussite puisque l’amende du club catalan est passée de 60 à 15 millions d’euros. Tout comme le Barça estime qu’en se rapprochant des instances européennes, l’affaire Negreira ne s’ébruitera pas trop au-delà des frontières espagnoles et n’aura pas d’éventuelles conséquences pour le club sur la scène européenne. Une chose est sûre, le rôle de Nasser Al-Khelaïfi dans cette guerre entre les deux géants ibériques va être primordial, et pour l’instant, il penche clairement en faveur du Barça…