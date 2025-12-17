Menu Rechercher
Coupe intercontinentale

La statistique folle du PSG de Luis Enrique

Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Le Paris Saint-Germain rentre dans le cercle des plus grands. Après sa victoire ce soir contre Flamengo (1-1, 2-1 aux Tab) en finale de la Coupe Intercontinentale, le club francilien vient de s’offrir un sixième titre en cette année 2025 après le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe.

Une performance qui n’avait été réalisée que par deux autres équipes auparavant. En effet, le FC Barcelone de Pep Guardiola avait réalisé cette performance en 2009 avant d’échouer de peu en 2011 (le Real Madrid avait gagné la Coupe du Roi). En 2020, le Bayern Munich y était parvenu également sous les ordres d’Hans-Dieter Flick.

