Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : les images géniales des joueurs parisiens avec Safonov

Par Jordan Pardon
1 min.
Matvey Safonov sous les couleurs du PSG. @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Porté aux nues après avoir détourné 4 tirs au but face à Flamengo ce soir (1-1, 2-1 tab), Matveï Safonov va avoir du mal à redescendre de son nuage. Le portier russe a sans doute vécu sa plus belle soirée sous le maillot parisien, et il a surtout redistribué les cartes de la concurrence.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
On ne s’en lassera pas ! 🤩
Voir sur X

Après la rencontre, le gardien de 26 ans était évidemment au coeur des célébrations. Soulevé et érigé en héros par le groupe, il a également eu droit à des félicitations personnelles et chaleureuses de certains coéquipiers, à l’image de Vitinha ou encore de Kvaratskhelia. Des images fortes, promises à faire sourire les fans parisiens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier