Coupe intercontinentale
Coupe Intercontinentale : les images géniales des joueurs parisiens avec Safonov
1 min.
@Maxppp
Porté aux nues après avoir détourné 4 tirs au but face à Flamengo ce soir (1-1, 2-1 tab), Matveï Safonov va avoir du mal à redescendre de son nuage. Le portier russe a sans doute vécu sa plus belle soirée sous le maillot parisien, et il a surtout redistribué les cartes de la concurrence.
Après la rencontre, le gardien de 26 ans était évidemment au coeur des célébrations. Soulevé et érigé en héros par le groupe, il a également eu droit à des félicitations personnelles et chaleureuses de certains coéquipiers, à l’image de Vitinha ou encore de Kvaratskhelia. Des images fortes, promises à faire sourire les fans parisiens.
