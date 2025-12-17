Coupe Intercontinentale : les images géniales des joueurs parisiens avec Safonov

Porté aux nues après avoir détourné 4 tirs au but face à Flamengo ce soir (1-1, 2-1 tab), Matveï Safonov va avoir du mal à redescendre de son nuage. Le portier russe a sans doute vécu sa plus belle soirée sous le maillot parisien, et il a surtout redistribué les cartes de la concurrence.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le gardien de 26 ans était évidemment au coeur des célébrations. Soulevé et érigé en héros par le groupe, il a également eu droit à des félicitations personnelles et chaleureuses de certains coéquipiers, à l’image de Vitinha ou encore de Kvaratskhelia. Des images fortes, promises à faire sourire les fans parisiens.