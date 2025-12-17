Coupe Intercontinentale : le message de Matvey Safonov après sa soirée héroïque

Homme de la soirée du côté du Paris Saint-Germain après la victoire en Coupe Intercontinentale contre Flamengo (1-1, 2-1 aux tirs au but), Matvey Safonov peut savourer. Le gardien russe, qui avait été la doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière et de Lucas Chevalier depuis le début de l’exercice, vient de remporter son premier titre dans la peau d’un titulaire.

La suite après cette publicité

Auteur de quatre arrêts durant la séance de tirs au but, l’ancien du FK Krasnodar a apporté sa contribution aux Franciliens. Après la rencontre, il a tenu à réagir à cette soirée magique pour lui sur ses réseaux sociaux. Il a posté une photo avec la coupe et le trophée d’homme du match, ainsi qu’une autre photo avec les autres gardiens de l’équipe Lucas Chevalier, Renato Marin, et l’entraîneur des gardiens avec le message suivant : «quelle soirée !»