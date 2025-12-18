Menu Rechercher
OL : le Real Madrid a imposé une nouvelle clause pour Endrick

Ce n’est plus un mystère, Endrick va être prêté à l’Olympique Lyonnais. Si les versions divergent concernant la date de la première apparition de l’attaquant brésilien avec les Gones, l’arrivée du joueur sur les bords du Rhône ne fait plus aucun doute. Et hier soir, la radio Cadena COPE a dévoilé que la Casa Blanca aurait inclus une clause spécifique pour être sûre que son joueur aura le temps de jeu nécessaire.

« Il y aura une clause dans laquelle il devra jouer 25 matches avec Lyon. Le Real Madrid doit s’assurer qu’il jouera. Madrid se couvre pour s’assurer qu’il va jouer », a déclaré le journaliste du média espagnol Miguel Diaz, qui a également confirmé que l’OL pourrait devoir payer une pénalité s’il ne remplit pas cette partie de l’accord.

