Un international équatorien a été assassiné par balles

Le football équatorien est en deuil. Mario Pineida, défenseur international de 33 ans, a été mortellement touché par balles ce mercredi à Guayaquil, comme l’a confirmé son club du Barcelona SC. Passé à neuf reprises par la sélection nationale, Pineida avait notamment participé aux campagnes de qualification pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Dans un communiqué empreint d’émotion, le club de Guayaquil a fait part de sa profonde tristesse et a adressé ses condoléances à la famille du joueur, appelant supporters et membres du club à lui rendre hommage et à accompagner ses proches dans cette épreuve.

La suite après cette publicité

Champion d’Équateur en 2016 avec le Barcelona SC, Mario Pineida avait également porté les couleurs de Fluminense en 2022, club qui lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux. Le ministère équatorien de l’Intérieur a confirmé l’ouverture d’une enquête, précisant qu’une unité spéciale de la police est chargée du dossier. Selon les médias locaux, le joueur aurait été pris pour cible par deux individus circulant à moto, qui auraient également tiré sur sa mère et une autre femme. Ce drame s’inscrit dans un contexte de violences croissantes en Équateur, particulièrement à Guayaquil, devenu l’un des épicentres d’une guerre entre organisations criminelles liées au trafic de drogue…