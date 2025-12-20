CAN 2025 : les 20 pépites à suivre dans le tournoi

Noah Sadiki - 20 ans - République Démocratique du Congo

Il est déjà l’un des cadres de la RDC à seulement 20 ans. Pouvant représenter la Belgique, Sadiki a décidé d’être l’un des patrons du Congo pour les prochaines années. Prépondérant lors de la qualification pour le barrage intercontinental à la Coupe du monde, le milieu de terrain a montré qu’il avait tout pour être le patron de l’entrejeu des Léopards. Apportant offensivement avec sa belle patte droite, il joue avec une justesse remarquable pour un joueur de son âge. Ce n’est pas pour rien qu’il est déjà inamovible dans le milieu de terrain de Régis Le Bris avec Sunderland en Premier League. Il faudra confirmer ses grands débuts avec la sélection congolaise en réalisant une belle CAN.

Chemsdine Talbi - 20 ans - Maroc

Son coéquipier à Sunderland sera également attendu dans cette CAN. Ardemment courtisé par la Belgique après son explosion avec le Club Bruges la saison dernière, Chemsdine Talbi a fait le choix de représenter le Maroc. Pour le moment, l’ailier (2 sélections) souffre de la grande concurrence dans le secteur offensif des hommes de Walid Regragui. Cantonné à un statut de remplaçant jusqu’ici, son bon début de saison avec Sunderland (2 buts, 2 assists en 16 matches) peut lui permettre de bousculer la hiérarchie lors de la compétition. Avec des performances notables en sortie de banc, il pourrait grappiller du temps de jeu et se montrer important dans les fins de matches afin de permettre au Maroc d’aller chercher cette CAN à domicile. Le natif de Sambreville en a, en tout cas, le talent.

Yan Diomandé - 19 ans - Côte d’Ivoire

En Allemagne, tout le monde est euphorique au moment de parler de Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans fait les beaux jours de Leipzig et est déjà valorisé à 100 millions d’euros par le club allemand, rien que ça. Recruté cet été en provenance de Leganés contre 20 millions d’euros, l’attaquant a toutes les qualités d’un ailier moderne : percussion, vitesse et grande justesse dans les derniers gestes. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 16 matches, le natif d’Abidjan est l’un des atouts majeurs de l’attaque du RB Leipzig. Auteur de deux buts en quatre sélections, le crack de la génération 2006 part pour être titulaire et va tout faire pour permettre aux Eléphants de conserver leur trophée.

Christian Kofane - 19 ans - Bayer Leverkusen

Au Bayer Leverkusen, Christian Kofane est en train de se faire un nom. Recruté en catimini en début de mercato estival contre 5 millions en provenance d’Albacete, l’attaquant de 19 ans a montré qu’il était clairement l’un des attaquants les plus prometteurs de Bundesliga. Fort dos au but, rapide dans la profondeur et létal devant les buts (5 buts, 5 assists en 1002 minutes), le crack de la génération 2006 marque des points en Allemagne et fait partie de la jeune génération prometteuse du Cameroun aux côtés des Carlos Baleba et Karl Etta Eyong. Même si son statut de titulaire n’est clairement pas garanti, il pourrait être l’une des armes secrètes des Lions Indomptables pour ce tournoi.

Ibrahim Maza - 20 ans - Algérie

La vraie révélation au Bayer Leverkusen s’appelle Ibrahim Maza. Recruté cet été pour remplacer Florian Wirtz, le milieu offensif de 20 ans a connu des débuts poussifs. Finalement, quand Maza s’est mis en route à partir d’octobre, il est devenu une base du Bayer 04. Doté d’une grande qualité technique et d’une vista impressionnante pour son âge, il commence aussi à stater (4 buts, 3 passes décisives en 21 matches). Ayant fait toutes les équipes de jeunes en Allemagne, le métronome a fait le choix de représenter l’Algérie. Dans une bonne dynamique, il est en train de s’imposer comme un titulaire déjà indiscutable avec les Fennecs et sera l’un des joueurs qui permettra aux ouailles de Vladimir Petkovic de performer et de, pourquoi pas, créer la sensation au Maroc.

Cyriaque Irié - 20 ans - Burkina Faso

Décidément, de nombreux talents de cette CAN jouent en Allemagne. Cyriaque Irié est bien connu en France après une saison à huit buts l’an dernier à Troyes. Depuis le début de saison, l’attaquant de 20 ans évolue sous les couleurs de Fribourg. Pourtant, victime du paludisme, le Burkinabais n’a joué qu’une petite rencontre avec la formation allemande. Sur le retour ces derniers jours, il arrive un peu juste pour cette CAN mais il représente l’une des grosses armes du Burkina Faso pour cette CAN. Auteur de deux buts en quatre sélections avec les Etalons, Irié va donc lancer cette saison avec cette CAN. Reste à savoir s’il sera prêt pour apporter ses qualités d’entrée.

Ismaël Gharbi - 21 ans - Tunisie

En Tunisie, une jeune génération prometteuse commence à émerger. Même si le nombre de talents n’est pas aussi considérable qu’en Algérie et au Maroc, les Aigles de Carthage peuvent compter sur la présence d’Ismaël Gharbi. Ancien grand espoir du PSG, l’ailier polyvalent incarne le futur de la Tunisie. Et pour sa première grande compétition avec la Tunisie, Gharbi est attendu au tournant. Malgré un début de saison timide en Allemagne avec Augsbourg, l’ancien joueur des équipes de jeunes de la France et de l’Espagne devra retrouver son niveau qui était le sien à Braga. Présent à la Coupe Arabe, il sera important dans les succès potentiels de la Tunisie lors de cette CAN.

Noha Lemina - 20 ans - Gabon

Aux côtés de son grand frère Mario, Noha Lemina sera l’une des armes secrètes du Gabon dans cette CAN. Doté d’un effectif séduisant et capable de performer comme ils l’ont prouvé lors des qualifications à la prochaine Coupe du monde, le Gabon pourrait compter sur le joker Noha Lemina. Passé par le centre de formation du PSG, l’ailier de 20 ans a montré de belles qualités de percussion lors de ses premières capes avec les Panthères. Discret avec Yverdon depuis le début de saison, Noha Lemina peut être l’une des belles surprises gabonaises pendant cette CAN.

Ebenezer Akinsanmiro - 21 ans - Nigeria

Dans un Nigeria vieillissant dans l’entrejeu, Ebenezer Akinsanmiro a une carte à jouer. Auteur d’un sacré début de saison avec Pisa en Serie A, le Nigérian a des qualités qui peuvent lui permettre d’être très utile dans cette CAN. Recruté à 18 ans par l’Inter Milan, Akinsanmiro appartient encore au club milanais et pourrait se faire un nom à l’avenir. Cela passerait forcément par une énorme CAN avec le Nigeria qui peut être un courtisan à la victoire finale.

Shandre Campbell - 20 ans - Afrique du Sud

Demi-finaliste de la dernière CAN, l’Afrique du Sud connaît une transition. Si les cadres de la défense et du milieu sont toujours là, en attaque il y a eu un coup de ménage. Exit les Percy Tau, Themba Zwane ou encore Thapelo Morena. Place désormais à la pépite Shandre Campbell. Formé à Bruges avec qui il a remporté la Coupe de Belgique l’an dernier, l’ailier gauche joue peu avec son club face à la forte concurrence, mais compte 2 buts en seulement 117 minutes disputées. Appelé pour la première fois en sélection pour cette compétition, il peut en profiter pour s’affirmer avec les Bafana Bafana.

Relebohile Mofokeng - 21 ans - Afrique du Sud

Outre Shandre Campbell, Relebohile Mofokeng représente bien cette nouvelle génération prometteuse du football sud-africain. Ailier des Orlando Pirates, il compte déjà 8 capes et apparait en pleine forme puisqu’il a été joueur du mois de novembre avec son club. Rapide, percutant et capable également de jouer dans l’axe en soutien de l’attaquant, Relebohile Mofokeng est un profil de poche avec son mètre 66. Proche de signer en Arabie saoudite à Al-Ettifaq et en MLS à Minnesota United, il semble promis à un transfert pour quitter le championnat sud-africain. En Europe, le PSV Eindhoven s’est notamment placé pour le récupérer.

Ngal’ayel Mukau - 21 ans - RD Congo

Sorti d’une saison canon à Lille, le milieu polyvalent connaît plus de temps faible, mais pas avec la RDC. Précieux dans la qualification pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2026, le natif d’Anvers forme un joli trio avec Noah Sadiki et Samuel Moutoussamy. Amené à prendre plus d’importance au sein du demi-finaliste de la dernière édition, Ngal’ayel Mukau peut tirer son épingle du jeu et faire un solide parcours avec les Léopards. L’an dernier alors qu’il n’avait que peu d’expérience, il avait pourtant crevé l’écran avec Lille en Ligue des Champions. Se mettre rapidement à niveau, il sait le faire.

Mamadou Sarr - 20 ans - Sénégal

Nouveau venu en sélection sénégalais, il risque de passer derrière les cadres Moussa Niakhaté et Kalidou Kalibouly, mais le Strasbourgeois sera prêt à prendre sa chance. Devenu depuis un an et demi une référence à son poste, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a passé un cap du côté de l’Alsace. Lecture de jeu, relance, défi physique, vitesse et sérieux, le joueur prêté par Chelsea découvre cette saison l’Europe et désormais les joies d’une compétition internationale. À lui d’être patient en attendant d’avoir sa chance.

Travis Mutyaba - 20 ans - Ouganda

Petite nation africaine, l’Ouganda progresse depuis une quinzaine d’années et sort des profils intéressants à l’image de celui de Travis Mutyaba. Pépite locale, il a eu l’occasion de jouer en France puisqu’il portait le maillot des Girondins de Bordeaux l’an dernier. Revenu en Afrique, il joue en Tunisie au CS Sfaxien. Déjà expérimenté en sélection avec 26 capes pour 2 buts, ce gaucher très petit puisqu’il fait 1m59 est remuant et doté d’une sacrée frappe. Milieu offensif pouvant jouer ailier, il avait d’ailleurs posé des problèmes à l’Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À lui de confirmer avec sa toute première CAN.

Arsène Kouassi - 21 ans - Burkina Faso

Révélation en Ligue 1 en ce début de saison, le latéral gauche étonne avec Lorient. Auteur de 3 passes décisives et 1 but en 16 matches, il est l’une des armes offensives des Merlus. Doté d’une bonne activité dans son couloir et d’une excellente qualité de centre, il a tout pour devenir une référence à son poste. Au sein d’une sélection souvent régulière à la CAN, il renforce une défense de qualité autour du patron Edmond Tapsoba et de cadres comme Issa Kaboré et Nasser Djiga.

Christ Inao Oulaï - 19 ans - Côte d’Ivoire

Joueur de Bastia il y a encore quelques mois, le milieu offensif est en train de retourner la Turquie avec Trabzonspor. Déjà dans le viseur de grands clubs d’Europe suite à ses performances, il est récemment devenu international et amène sa fraîcheur au dernier vainqueur de la CAN. Le natif Yopougon qui peut jouer comme relayeur et un cran plus haut est vif, technique et rassurant. Une vraie option dans l’entrejeu vieillissant des Éléphants qui pourra servir aussi de détonateur lors des fins de matches.

Mamadou Doumbia - 19 ans - Mali

Troisième avec le Mali lors de la Coupe du monde U17 2023, Mamadou Doumbia fait partie d’une nouvelle génération dorée pour les Aigles. Buteur de Watford qu’il a rejoint à sa majorité, ce grand gabarit (1m92) s’est adapté au Championship. Cette saison, il a disputé 16 matches pour 2 buts dans le rôle de Luca Kjerrumgaard. Au sein d’une sélection qui a régulièrement eu des problèmes au poste d’attaquants sur les dernières années après les départs successifs de Frédéric Kanouté, Cheick Diabaté et Moussa Marega, il peut être celui qui tira son épingle du jeu.

Carlos Baleba - 21 ans - Cameroun

En crise, le football camerounais se cherche des leaders et Carlos Baleba peut en être un. Homme fort de Brighton avec qui il impressionne en Premier League, l’ancien Lillois n’était pas de la dernière CAN. Vivant le traumatisme des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il devra profiter de l’absence de certains joueurs pour s’affirmer par le jeu. Sentinelle de grand talent, il est une référence en Angleterre, mais n’a pas encore pu le montrer sur le continent africain. Cette CAN est le bon moment pour y arriver.

Eliesse Ben Seghir - 20 ans - Maroc

Dans le dur avec le Bayer Leverkusen après plusieurs mois compliqués à Monaco, Eliesse Ben Seghir doit se reprendre. Convoqué par la petite porte avec les Lions de l’Atlas, il sait qu’il ne devra pas laisser passer le train pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 et cette compétition peut le relancer. Polyvalent et pouvant jouer comme meneur de jeu ou dans le couloir, il aura un profil polyvalent qui peut aider la formation de Walid Regragui. Il faudra désormais confirmer pour sa toute première CAN.