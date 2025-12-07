RB Leipzig : Yan Diomandé, le nouveau prodige ivoirien à 100M€ qui impressionne l’Allemagne

Déception de la saison passée avec une triste septième place qui l’a empêchée de se qualifier en Coupe d’Europe, le RB Leipzig a dû se renouveler. Actif cet été, le club saxon a déboursé 136 millions d’euros avec notamment les arrivées de Conrad Harder (Sporting CP), Rômulo (Göztepe), Yan Diomandé (Leganés), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Ezechiel Banzuzi (Louvain) et Andrija Maksimovic (Étoile Rouge de Belgrade). Une nouvelle page blanche de l’histoire du club a pu commencer à s’écrire et cela se passe plutôt bien avec une deuxième place en championnat à huit points du leader, le Bayern Munich. Parmi les hommes forts de l’équipe coachée par Ole Werner, on retrouve la jeune pépite Assan Ouédraogo dans l’entrejeu ou bien le meneur autrichien Christoph Baumgartner, co-meilleur buteur et meilleur passeur de son équipe. L’autre élément qui tire son épingle du jeu, c’est Yan Diomandé.

Déjà intéressant en Liga en fin de saison dernière avec Leganés qu’il a aidé - sans y parvenir - dans la lutte pour le maintien (2 buts et 1 passe décisive en 10 matches), il avait su convaincre en quelques rencontres le RB Leipzig de débourser 20 millions d’euros pour lui. Une somme importante pour un joueur encore peu référencé et qui a signé pour cinq ans. Les Saxons qui ont doublé le Bayer Leverkusen peuvent déjà se frotter les mains, Yan Diomandé s’est adapté très facilement. Débutant par un but en Coupe d’Allemagne contre Sandhausen (4-2), il démarrait la saison comme joker de luxe, mais sa capacité d’élimination dans son couloir droit lui ont permis de vite convaincre et de prendre petit à petit une place de titulaire dans l’effectif allemand.

Yan Diomandé déjà estimé à 100M€ par le RB Leipzig

« Je voulais franchir une nouvelle étape, passer d’une équipe plus modeste à un club plus important. J’ai discuté avec le directeur sportif et l’entraîneur. Nos échanges ont été très constructifs. Ils m’ont convaincu du projet. Ils souhaitent travailler avec de jeunes joueurs qui apportent plus de qualité et d’énergie. Pour moi, c’était la meilleure option. Notre objectif est de nous qualifier pour une compétition européenne. Nous avons une jeune équipe qui a connu de nombreux changements cet été. Cependant, mon objectif ultime reste la Ligue des Champions. Je suis venu à Leipzig pour jouer la Ligue des Champions. C’est pour cela que je suis ici », confiait-il d’ailleurs dans un entretien pour Transfermarkt. À sa capacité d’élimination et de percussion, il a également ajouté petit à petit les statistiques. Sur les six derniers matches, il compte six buts et trois passes décisives.

Déterminant dans l’attaque du RB Leipzig, il sort d’ailleurs d’un triplé contre l’Eintracht Francfort (6-0) ce samedi pour ainsi porter son bilan à 7 buts et 4 passes décisives en 15 matches. « Yan Diomande ? Il a un talent fou. On ne lui a pas donné ce talent, il l’avait déjà ! C’est exactement le type de joueur que nous cherchons grâce à notre système de recrutement. Il parvient souvent à déborder ses adversaires sans artifice, simplement grâce à son dynamisme. Mais ce qui est encore plus important à mes yeux : il joue pour l’équipe et est très efficace en contre-pressing. C’est une question d’attitude et il le démontre », n’a pas manqué de souligner son coach Ole Werner. Déjà dans le viseur des plus grands clubs comme le FC Barcelone et Manchester City, celui qui a fait ses débuts en sélection ivoirienne en octobre dernier est déjà valorisé à 100 millions d’euros par le RB Leipzig. Un nouveau statut pour Yan Diomandé qui est passé en quelques mois du maintien en Liga à l’un des ailiers les plus excitants du continent européen.