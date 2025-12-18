Le PSG répond au Real Madrid

Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté la première Coupe Intercontinentale de son histoire face à Flamengo (1-1, 2 tab 1). Un succès historique pour les Rouge et Bleu qui ont remporté leur sixième trophée de l’année 2025. À l’issue de la rencontre, ils ont même reçu les félicitations du Real Madrid, club avec lequel le PSG n’entretient pourtant plus les meilleures relations du monde.

«Félicitations au PSG, à son président Nasser Al-Khelaifi, à son entraîneur Luis Enrique, à ses joueurs et à tous ses supporters pour le titre bien mérité en Coupe intercontinentale». Un message classe auquel le club de la capitale a répondu en remerciant la Casa Blanca sur ses réseaux sociaux. «Merci Real Madrid».