League Cup

Man City : le nouveau but fantastique de Rayan Cherki

Par Jordan Pardon
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp
Man City 2-0 Brentford

Après le coup du foulard, Rayan Cherki nous a encore gratifié d’un sacré geste ce soir. Titulaire face à Brentford en 1/4 de finale de EFL Cup, l’international tricolore a ouvert le score d’un but phénoménal à la demi-heure de jeu.

beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🏆 #CarabaoCup
🤯 Le but incroyable de Cherki !!!
🔥 Le crack français nettoie la lucarne et ouvre le score pour Manchester City !
Trouvé à l’entrée de la surface, il effaçait un joueur adverse d’une feinte de frappe, avant de déclencher une frappe surpuissante dans la lucarne de Valdimarsson. Pour fêter ça, il rendait hommage avec classe à Erling Haaland en reproduisant sa célébration.

Pub. le - MAJ le
League Cup
Man City
Rayan Cherki

