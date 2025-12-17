Man City : le nouveau but fantastique de Rayan Cherki

Après le coup du foulard, Rayan Cherki nous a encore gratifié d’un sacré geste ce soir. Titulaire face à Brentford en 1/4 de finale de EFL Cup, l’international tricolore a ouvert le score d’un but phénoménal à la demi-heure de jeu.

Trouvé à l’entrée de la surface, il effaçait un joueur adverse d’une feinte de frappe, avant de déclencher une frappe surpuissante dans la lucarne de Valdimarsson. Pour fêter ça, il rendait hommage avec classe à Erling Haaland en reproduisant sa célébration.