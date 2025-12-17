PSG - Flamengo : le retour aux affaires mitigé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé

Revenir de blessure n’est jamais simple, et cette finale de la Coupe Intercontinentale entre le Paris Saint-Germain et Flamengo a offert une lecture contrastée des retours de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Pour le jeune milieu offensif, il s’agissait de sa première titularisation depuis sa blessure, tandis que Dembélé, aligné en sortie de banc, revient lui aussi d’une longue période d’indisponibilité. Tous deux ont apporté leur technique et leur vitesse, mais ont dû composer avec la rigueur et la densité défensive d’un Flamengo solide et organisé pendant 120 minutes. La soirée fut à la fois une confirmation de leur potentiel et un rappel des défis liés à un retour après blessure. Si le PSG a réussi à remporter sur le fil la finale (1-1, 2-1 t.a.b.), les deux cadres parisiens ont rendu une copie mi-figue, mi-raisin.

Pourtant tout avait bien commencé pour Désiré Doué. En effet, l’international français, qui a joué 78 minutes, a été décisif dès la première période, en délivrant le centre parfait pour Khvicha Kvaratskhelia, qui a ouvert le score pour le PSG (38e). Sa vitesse et sa capacité à combiner sur le côté droit ont rappelé son influence naturelle dans le jeu parisien, capable de déstabiliser n’importe quelle défense. Mais ensuite, au fil du match et surtout en seconde période, Doué a eu plus de difficultés à faire la différence, en témoigne ses 13 duels perdus et ses 18 pertes de balles. Les lignes brésiliennes resserrées et l’intensité physique de Flamengo ont limité ses courses et ses prises de balle, l’empêchant de répéter ses actions décisives et de peser de manière constante sur le jeu avec notamment un faible 65% de passes réussies.

Les fulgurances de Doué, les loupés de Dembélé

Pour Ousmane Dembélé, entré en jeu en seconde période à la place de Senny Mayulu, le constat est similaire avec de beaux passages mais une efficacité parfois manquante. L’international français a montré des qualités de percussion et de dribble, capable de déborder et de créer des situations dangereuses. Il a notamment enchaîné des actions prometteuses en prolongation et proposé des solutions rapides dans les espaces, mais a manqué de justesse dans les moments décisifs. Son pénalty raté lors de la séance finale et la grosse occasion manquée en prolongation rappellent que le retour de blessure nécessite encore du rythme et du sang-froid pour pleinement exploiter son potentiel dans les grandes finales. Sur certaines séquences, l’ancien joueur du FC Barcelone semblait retomber dans ses travers avec des tirs trop brouillons après pourtant un festival pour éliminer son vis-à-vis.

Au final, Doué et Dembélé ont montré des signes positifs mais aussi leurs limites du moment, ce qui est finalement assez logique. L’un a confirmé sa capacité à créer le danger et à combiner avec ses partenaires, tout en étant limité par la densité physique de la défense adverse, l’autre a apporté sa vitesse et son audace mais a payé le prix de son manque de continuité et de précision dans les instants cruciaux. Ces retours mitigés restent néanmoins encourageants puisqu’ils confirment que les deux joueurs peuvent retrouver leur place dans l’effectif parisien et contribuer de manière décisive, à condition de prolonger cette régularité et de retrouver une efficacité optimale après leurs périodes d’indisponibilité. En plus de glaner un sixième trophée en 12 mois, le PSG a récupéré ses deux génies offensifs et c’est peut-être la plus belle nouvelle de la soirée.