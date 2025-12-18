Supercoupe d’Italie : Naples coule Milan et file en finale

Sur la pelouse du King Saud University Stadium de Riyad (Arabie saoudite), on avait droit à la première demi-finale de la Supercoupe d’Italie. Naples affrontait ainsi l’AC Milan, et les Partenopei se sont imposés face aux Lombards dans un match plutôt équilibré dans le contenu (2-0).

La suite après cette publicité

Sur un centre dans la surface d’Hojlund, Maignan se manquait en tentant d’intercepter le cuir et David Neres, arrivé lancé, n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 39e). Un coup dur pour les Milanais, peu avant la pause, et en deuxième période, c’était au tour d’Hojlund de transpercer les cages. A angle quasi fermé, dans la surface, le Norvégien plaçait un missile entre les jambes du portier milanais, qui aurait aussi pu mieux faire sur le coup (2-0, 63e). Naples affrontera le vainqueur du duel entre Bologne et l’Inter, qui se disputera demain, en finale lundi soir.