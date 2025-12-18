Hansi Flick impose 2 conditions au FC Barcelone pour prolonger

Il y a eu une petite zone de turbulences en début de saison, mais le FC Barcelone a retrouvé son rythme de croisière et caracole en tête de la Liga. Et surtout, Hansi Flick fait toujours l’unanimité en Catalogne. Certes, il a parfois été un peu critiqué, notamment à cause de sa ligne défensive parfois jugée un peu suicidaire, mais globalement, il y a bien longtemps qu’un entraîneur n’était pas aussi aimé en terres barcelonaises…

La direction en est pleinement consciente, et sait qu’actuellement, il n’y a pas meilleur entraîneur pour cette équipe que l’ancien sélectionneur allemand. Comme l’indique Sport, le Barça souhaite déjà le prolonger et a déjà fait une première approche, alors que le contrat actuel du tacticien germanique expire en 2027. Il n’y a pas urgence certes, mais les dirigeants veulent agir vite, afin qu’il n’entre pas dans sa dernière année de contrat sans avoir réglé son avenir.

Flick veut des garanties

Et l’idée de rester en Catalogne plaît au principal concerné, très à l’aise et content de sa situation du côté du Camp Nou. En revanche, il a tout de même fixé deux conditions aux décideurs barcelonais. D’abord, l’Allemand ne veut pas signer de long contrat. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Barça ne lui a proposé qu’un an supplémentaire. L’ancien du Bayern ne souhaite pas signer une longue extension et décidera de son avenir saison après saison.

Deuxième condition, et pas des moindres : des garanties sportives. Depuis son arrivée en Catalogne, il a dû se contenter de mercatos assez maigres, et il souhaite que l’été prochain, l’effectif soit considérablement renforcé. Il y a deux dossiers sur lesquels il sera intransigeant : la défense centrale, où il attend un renfort de poids, et la pointe de l’attaque, où tout indique qu’il faudra remplacer Robert Lewandowski. Deco et Joan Laporta sont prévenus…