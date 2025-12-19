Au moins 59 blessés, la finale de la Coupe de Colombie dégénère complètement

La finale de la Coupe de Colombie entre l’Atlético Nacional et l’Independiente Medellin a été marquée par des violences importantes entre supporters et forces de l’ordre. À l’issue du match remporté 1-0 par l’Atlético Nacional, des affrontements ont éclaté sur la pelouse du stade Atanasio Girardot, entraînant l’interruption de la cérémonie de remise du trophée. Au total, 59 personnes ont été blessées, dont sept policiers, tandis que des images partagées sur les réseaux sociaux montraient des supporters envahissant le terrain et lançant des projectiles, contraignant l’unité antiémeute à intervenir selon l’AFP.

La suite après cette publicité

Les autorités locales ont indiqué qu’aucune arrestation n’avait encore été effectuée, mais que les responsables seraient identifiés grâce aux images de vidéosurveillance et poursuivis en justice. Le secrétaire à la Sécurité de Medellín a qualifié les perturbateurs de délinquants, tandis que le maire de la ville les a qualifiés de criminels. Cette nouvelle flambée de violence rappelle un précédent dramatique en 2023, lorsqu’une rixe après un match entre ces deux mêmes équipes avait entraîné la mort de deux supporters et blessé quatorze autres. Pour rappel, une arbitre colombienne avait été frappée pendant un match en septembre dernier…