Une arbitre colombienne frappée pendant un match
Lors d’un match lors d’un match de football de première division colombienne, l’arbitre Vanessa Ceballos a été victime d’une agression physique après avoir expulsé un joueur. La scène, filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux, montre le joueur lui donner une claque au visage, provoquant la stupeur des spectateurs et internautes.
Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar um jogador identificado como Bolívar, na partida entre Deportivo Quique e o Real Alianza Aracataca.
Via: @ojogo
📽️@Borda_analista
La réaction de Vanessa Ceballos a surpris. Bien que tentée de riposter, elle a été retenue par ses collègues et a choisi de rester professionnelle. Cet incident met en lumière la violence parfois rencontrée par les arbitres sur les terrains et suscite de vives dénonciations sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes saluent son courage et appellent à protéger davantage les officiels du football.
