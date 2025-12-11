Menu Rechercher
0 - 0
8'
Liga 2025/2026 16e journée
Barcelone
0 - 0
8'
Osasuna
Diffusé sur beIN SPORTS 3
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Barcelone 41 16 Osasuna 16
Possession 81% Barcelone Osasuna
Compositions Barcelone 4-2-3-1 Osasuna 5-3-2
Stats joueurs

Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Osasuna Ante Budimir 2/2 100%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
D
V
V
N
D
D
Rencontres précédentes
68% 25 Victoires 19% 7 Nuls 14% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Gerard Martín Gerard Martín Maladie Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Dani Olmo Dani Olmo Epaule disloquée Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Rubén García Rubén García Blessure à l'aine Iker Benito Iker Benito Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Match Barcelone - Osasuna en direct commenté

16e journée de Liga - samedi 13 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Osasuna (Liga, 16e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Liga entre Barcelone et Osasuna. Ce match aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Osasuna.

Arbitres

Adrián Cordero Vega arbitre principal
Judit Romano García arbitre assistant
Israel Bárcena Rodríguez arbitre assistant
Daniel Clemente Manrique quatrième arbitre
Iván Caparrós Hernández arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 66163
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 13 décembre 2025 18:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 16
Diffusion beIN SPORTS 3
Code BAR-OSA
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Osasuna
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Top commentaires
Comparer les stats du match
