Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Match Barcelone - Osasuna en direct commenté
16e journée de Liga - samedi 13 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Osasuna (Liga, 16e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16e journée de Liga entre Barcelone et Osasuna. Ce match aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Osasuna.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Osasuna en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 décembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 3.
- Où voir le match Barcelone Osasuna en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Osasuna ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Eric García, M. Rashford, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.
Osasuna : de son côté, l'équipe dirigée par A. Lisci évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : Sergio Herrera, Jorge Herrando, Catena, E. Boyomo, Abel Bretones, Íñigo Arguibide, Aimar Oroz, Lucas Torró, Moncayola, A. Budimir, Víctor Muñoz.
- Qui arbitre le match Barcelone Osasuna ?
Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Osasuna ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Osasuna ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 décembre 2025, coup d'envoi 18:30.