PSG : Luis Enrique est conquis par Quentin Ndjantou

Ce samedi 13 décembre 2025 fera date dans la carrière de Quentin Ndjantou. Face à Metz ce samedi, le titi parisien a inscrit le premier but de sa jeune carrière en Ligue 1. Une récompense pour l’attaquant de 18 ans, de plus en plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Après la victoire des Parisiens (2-3), l’entraîneur espagnol a eu des mots élogieux pour son joueur.

«Quentin, ça a été la surprise de la saison, il a les qualités pour faire les appels en profondeur, avec et sans ballon. C’est un joueur qui part de la deuxième ligne, il est intéressant comme milieu mais aussi comme attaquant», a loué l’Asturien.