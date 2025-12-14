Menu Rechercher
Serie A

Genoa : scènes de violences avant le match contre l’Inter

Par Valentin Feuillette
1 min.
Genoa @Maxppp
Genoa 1-2 Inter Milan

De violents affrontements ont éclaté aux abords du stade Luigi Ferraris de Gênes avant le coup d’envoi du match de Serie A opposant le Genoa à l’Inter Milan. Dans le quartier de Marassi, la tension est montée d’un cran lorsque des groupes de supporters des deux équipes se sont retrouvés à proximité de la section visiteurs, notamment aux alentours de la Piazza Romagnosi. Des scènes de véritable guérilla urbaine ont été observées, avec des échanges violents et un climat de grande confusion. Selon plusieurs médias locaux, des fumigènes, des fusées éclairantes et des engins pyrotechniques ont été lancés au milieu de la foule.

Agenzia ANSA
Scontri fra tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio. Lanci di fumogeni e incendi, traffico bloccato a Marassi. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due agenti sono rimasti feriti. #ANSA
Voir sur X

L’un de ces projectiles a touché une voiture stationnée à proximité, provoquant son embrasement et causant d’importants dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état d’au moins deux blessés, tandis que plusieurs autres véhicules auraient également été endommagés. Face à la gravité de la situation, les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour tenter de contenir les violences et sécuriser le périmètre autour du stade. La circulation a été temporairement interrompue dans la zone des tribunes et des ambulances ont été dépêchées sur place afin de porter secours aux personnes impliquées dans les affrontements.

