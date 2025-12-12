Rayan Cherki choque la presse anglaise, la Coupe du Monde 2026 menacée

Cherki fait tourner les têtes

A Manchester City, « Cherki peut régner en maitre », selon le Daily Mirror. Rayan Cherki a livré une grande performance lors de la victoire 2-1 de Manchester City contre le Real Madrid au Bernabéu, relançant les Citizens dans la course à la Ligue des Champions. Arrivé cet été pour 30 millions de livres après l’échec du transfert de Florian Wirtz, Cherki comble le vide laissé par Kevin De Bruyne. Dans le Manchester Evening News, on écrit même que Cherki pourrait « être le nouveau Mahrez ». Malgré les doutes initiaux des fans, il s’impose par sa créativité et son intensité, pour succéder à Riyad Mahrez. Remplacé à la 70ᵉ avec Foden et Haaland face au Real, il gagne la confiance de Pep Guardiola avant le déplacement à Crystal Palace. La mentalité qu’il a affichée récemment contre Fulham et Sunderland notamment plait et le rend indispensable. Guardiola apprécie ce mélange d’audace et de simplicité chez le Français, qui s’affirme comme un atout majeur dans les grands matchs.

Le prix des billets critiqué

En Angleterre, « se foutre de la gueule du monde », peut-on lire en une du Daily Star. Les supporters dénoncent une flambée spectaculaire des prix des billets pour la Coupe du Monde 2026, jugés hors de portée pour les fans « ordinaires ». Ils accusent la FIFA de trahir l’esprit populaire du tournoi au profit d’une logique purement commerciale. Pour la finale, le billet le moins cher est à environ 3 500 euros, un prix jugé « exorbitant » par les associations de supporters. L’association Football Supporters Europe estime que suivre toutes les rencontres d’une équipe, du premier match jusqu’à la finale via ce système, pourrait atteindre 7 000 euros, soit environ cinq fois plus qu’au Mondial 2022 au Qatar. L’organisation parle de « trahison monumentale » de la tradition de la Coupe du Monde et demande l’arrêt immédiat de la vente de ces billets et une révision complète des prix et des catégories. Lors du dossier de candidature américain en 2018, celui-ci promettait en effet des billets à partir de 21 dollars, une promesse aujourd’hui totalement abandonnée.

Les deux clubs de Milan se déclarent la guerre

En Italie, la Gazzetta dello Sport placarde : « le Scudetto est à nous ». Hier lors des Gazzetta Awards, Luka Modrić et Lautaro Martinez ont affiché leurs ambitions et les deux joueurs visent le titre de Serie A. Le Croate a déclaré que la Serie A est « très difficile et compétitive ». Il a aussi avoué vivre un rêve en portant le maillot rossonero, club qu’il admirait enfant. Il vante Massimiliano Allegri, « grand entraîneur et gagnant » qui gère les champions avec personnalité. D’après le Croate, le coach italien crée une atmosphère propice au vestiaire qui veut aller chercher le Scudetto. Du côté de l’Inter, Lautaro Martinez, récompensé pour son année 2025, a déclaré que son équipe n’a jamais été aussi forte avec Chivu. Aidé par un psychologue, il gère les critiques avec sérénité : « Si on m’attaque, c’est par envie. » Fidèle à l’Inter, il veut tout gagner : « Scudetto ou Ligue des Champions ? Je ne choisis pas. »