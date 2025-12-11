Real Madrid : la sortie remarquée de Pep Guardiola sur Rodrygo !

C’était le match dans le match de ce mercredi soir. Si le choc entre le Real Madrid et Manchester City était logiquement très attendu, la confrontation entre les deux entraîneurs Pep Guardiola et Xabi Alonso aussi. Surtout que pour le technicien madrilène, son avenir s’écrivait en pointillés et une défaite pouvait même lui coûter sa place selon la presse espagnole, qui révélait en début de semaine qu’il n’était pas impossible de le voir limogé en cas de contre-performance. Et justement, ce mercredi, le Real Madrid s’est incliné face à City (1-2) malgré du mieux dans le jeu et une légère domination.

Pourtant, après la rencontre, pas vraiment question d’un départ de Xabi Alonso,qui a été défendu par ses joueurs. Et ce jeudi matin, la presse espagnole confirme qu’il ne devrait pas être en danger après cette défaite qui fait reculer le Real Madrid à la 7e place du classement général de la Ligue des champions. Pourtant, dans ce match, en l’absence de Kylian Mbappé, Rodrygo Goes a sorti le costume des grands soirs, livrant une performance assez spectaculaire. L’ailier brésilien, bien plus en vue que Vinicius Jr, a été dans tous les bons coups madrilènes.

Guardiola est sous le charme

Buteur, il a ainsi mis fin à une impressionnante disette offensive de 32 matches sans marquer. Si son avenir est souvent évoqué à Madrid, lui qui passe après Mbappé et Vinicius alors qu’il aimerait un autre statut, sa performance du soir a choqué… Pep Guardiola, qui n’a pas manqué de lui dire. « Ils nous ont fait courir davantage en première mi-temps, bien plus qu’en seconde. Mais ce n’est pas seulement qu’ils courent, ils conservent aussi le ballon, ils savent dribbler, et puis Rodrygo… », a-t-il lancé dans un premier temps avant d’enchaîner.

« Je suis parti le voir à la fin du match. Je lui ai dit qu’il est tellement bon. C’est un joueur d’un autre niveau… ce gamin est un joueur d’un autre niveau. Je suis content qu’il soit de retour de blessure. Il est vraiment très, très bon, c’est juste impressionnant ». Une déclaration qui ne passe pas inaperçue en Espagne alors que l’intérêt de City pour Rodrygo ne date pas d’hier. Et avec ce match, l’international brésilien devrait alimenter les débats sur son statut et son avenir encore quelques mois. Pour le moment, le Real Madrid l’a dans ses rangs. Mais pour combien de temps ?