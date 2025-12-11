Menu Rechercher
Real Madrid : la nouvelle deadline fixée à Xabi Alonso

Par Maxime Barbaud
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp

Xabi Alonso a de nouveau perdu avec le Real Madrid. Cette fois, c’était en Ligue des Champions face à Manchester City (2-1) mais encore une fois à domicile. L’entraîneur joue sa tête depuis quelques matchs et quelques signes positifs montrent qu’il est encore là pour un petit moment, au moins jusqu’à la Supercoupe d’Espagne (du 7 au 11 janvier). Le vestiaire commence à le soutenir, tout comme le public qui lui accorde encore un peu de patience.

D’après AS, le technicien espagnol est toujours sous la menace mais a désormais une série de 3 matchs pour de nouveau sauver sa tête. Le déplacement à Alavés en Liga, puis à Talavera en Copa del Rey, et la réception du Séville FC en championnat seront les derniers rendez-vous de l’année en 2025. Ils donneront le ton pour la suite. Le média précise qu’il ne s’agit pas d’un ultimatum mais plutôt d’un timing lié à la trêve hivernale. La direction prendra sa décision durant les fêtes de fin d’année.

Pub. le
