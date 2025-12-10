Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le Real Madrid a pris sa décision pour Xabi Alonso

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Xabi Alonso lors de sa présentation avec le Real Madrid @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid 1-1 Man City Voir sur CANAL+ FOOT

Ce soir, le Real Madrid reçoit Manchester City en Ligue des Champions. Et d’après plusieurs échos venus d’Espagne, Xabi Alonso (44 ans) jouera son poste durant ce match. En cas de défaite, il pourrait être remercié.

Ce qui n’est pas vrai selon les dernières informations publiées par AS. La publication ibérique révèle que Xabi Alonso est et restera l’entraîneur du Real Madrid jusqu’en janvier prochain. AS précise toutefois que cela pourrait évoluer si la situation devenait critique. Mais pour le moment, la direction merengue est claire et compte avancer avec lui jusqu’à la Supercoupe d’Espagne au début du mois prochain.

Pub. le - MAJ le
