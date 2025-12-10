Le Real Madrid a pris sa décision pour Xabi Alonso

Ce soir, le Real Madrid reçoit Manchester City en Ligue des Champions. Et d’après plusieurs échos venus d’Espagne, Xabi Alonso (44 ans) jouera son poste durant ce match. En cas de défaite, il pourrait être remercié.

La suite après cette publicité

Ce qui n’est pas vrai selon les dernières informations publiées par AS. La publication ibérique révèle que Xabi Alonso est et restera l’entraîneur du Real Madrid jusqu’en janvier prochain. AS précise toutefois que cela pourrait évoluer si la situation devenait critique. Mais pour le moment, la direction merengue est claire et compte avancer avec lui jusqu’à la Supercoupe d’Espagne au début du mois prochain.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.