Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Bilbao - PSG en direct commenté
6e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 10 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et PSG (Ligue des Champions UEFA, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bilbao et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et PSG.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Bilbao PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et PSG ?
Athletic Bilbao : le coach Ernesto Valverde a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Yuri, Dani Vivian, Jesús Areso, Ruíz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, S. Mayulu, B. Barcola.
- Qui arbitre le match Bilbao PSG ?
Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bilbao PSG ?
Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.
- Quelle est la date et l'heure du match Bilbao PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.