0 - 0
MT
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 6e journée
Bilbao
0 - 0
MT
PSG
Temps forts
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 3 PSG 13 28 Bilbao 5
Possession 72% PSG Bilbao
Tirs 4 4 8 0 1 9
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Bilbao 0
Compositions Bilbao 4-2-3-1 PSG 4-3-3
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Athletic Bilbao Oihan Sancet 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 0/2 0% #2 Logo Athletic Bilbao Oihan Sancet 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Mikel Jauregizar 4/6 67% #2 Logo Athletic Bilbao Oihan Sancet 4/7 57% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 4/8 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/4 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/4 0% #3 Logo Athletic Bilbao Jesús Areso 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 54/58 93% #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 34/37 92% #3 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 43/48 90%

Série en cours
V
D
V
N
D
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Beñat Prados Beñat Prados Lésion du ligament croisé antérieur du genou Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aymeric Laporte Aymeric Laporte Ischio-jambiers Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Maroan Sannadi Maroan Sannadi Blessure au genou Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule
Lucas Beraldo Lucas Beraldo Blessure au mollet Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cheville Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville

Match Bilbao - PSG en direct commenté

6e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 10 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bilbao et PSG (Ligue des Champions UEFA, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bilbao et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bilbao et PSG.

Arbitres

Daniel Siebert arbitre principal
0.6
5.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Jan Seidel arbitre assistant
Rafael Foltyn arbitre assistant
Daniel Schlager quatrième arbitre
Andrew Dallas arbitre VAR
Benjamin Brand arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de San Mamés Bilbao
Estadio de San Mamés
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53289
  • Affluence moyenne : 34467
  • Affluence maximum : 52600
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 10 décembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 6
Diffusion CANAL+
Code ATH-PSG
Zone Europe
Équipe à domicile Athletic Bilbao
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bilbao et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Bilbao PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bilbao et PSG ?

Athletic Bilbao : le coach Ernesto Valverde a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Adama Boiro, Yuri, Dani Vivian, Jesús Areso, Ruíz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, S. Mayulu, B. Barcola.

Qui arbitre le match Bilbao PSG ?

Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bilbao PSG ?

Bilbao accueille le match au Estadio de San Mamés.

Quelle est la date et l'heure du match Bilbao PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

