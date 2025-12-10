LdC : le classement complet après la 6e journée

La 6e journée de Ligue des Champions a livré son verdict. Et la plus grosse opération comptable est à mettre au compte de Manchester City, vainqueur sur la pelouse du Real Madrid. Le club anglais gagne ainsi 8 places pour atterrir à la 4e position du classement.

Le PSG, malgré son match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, passe 3e, à 2 points du Bayern. Arsenal continue son sans-faute et garde le fauteuil de leader.

Retrouvez le classement complet de cette phase de championnat de Ligue des Champions