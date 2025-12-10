Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue des Champions

LdC : le classement complet après la 6e journée

Par Aurélien Léger-Moëc
Le trophée de la Ligue des Champions. @Maxppp

La 6e journée de Ligue des Champions a livré son verdict. Et la plus grosse opération comptable est à mettre au compte de Manchester City, vainqueur sur la pelouse du Real Madrid. Le club anglais gagne ainsi 8 places pour atterrir à la 4e position du classement.

La suite après cette publicité

Le classement de la Ligue des Champions

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 18 6 +16 6 0 0 17 1
2 Logo Bayern Munich Bayern Munich 15 6 +11 5 0 1 18 7
3 Logo PSG PSG 13 6 +11 4 1 1 19 8
4 Logo Man City Man City 13 6 +6 4 1 1 12 6
5 Logo Atalanta Atalanta 13 6 +2 4 1 1 8 6
6 Logo Inter Milan Inter Milan 12 6 +8 4 0 2 12 4
7 Logo Real Madrid Real Madrid 12 6 +6 4 0 2 13 7
8 Logo Atlético Atlético 12 6 +3 4 0 2 15 12
Voir le classement complet

Le PSG, malgré son match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, passe 3e, à 2 points du Bayern. Arsenal continue son sans-faute et garde le fauteuil de leader.

Retrouvez le classement complet de cette phase de championnat de Ligue des Champions

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier