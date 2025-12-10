Ligue des Champions
LdC : le classement complet après la 6e journée
La 6e journée de Ligue des Champions a livré son verdict. Et la plus grosse opération comptable est à mettre au compte de Manchester City, vainqueur sur la pelouse du Real Madrid. Le club anglais gagne ainsi 8 places pour atterrir à la 4e position du classement.
Le classement de la Ligue des Champions
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Arsenal
|18
|6
|+16
|6
|0
|0
|17
|1
|2
|Bayern Munich
|15
|6
|+11
|5
|0
|1
|18
|7
|3
|PSG
|13
|6
|+11
|4
|1
|1
|19
|8
|4
|Man City
|13
|6
|+6
|4
|1
|1
|12
|6
|5
|Atalanta
|13
|6
|+2
|4
|1
|1
|8
|6
|6
|Inter Milan
|12
|6
|+8
|4
|0
|2
|12
|4
|7
|Real Madrid
|12
|6
|+6
|4
|0
|2
|13
|7
|8
|Atlético
|12
|6
|+3
|4
|0
|2
|15
|12
Le PSG, malgré son match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, passe 3e, à 2 points du Bayern. Arsenal continue son sans-faute et garde le fauteuil de leader.
