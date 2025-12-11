CdM 2026 : un grand danger plane sur la billetterie !

L’association Football Supporters Europe (FSE) a vivement dénoncé les « tarifs astronomiques » proposés par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026, demandant l’arrêt immédiat de la vente des billets PMA (Participating Member Association), ceux destinés aux supporters suivant leur équipe via leur fédération nationale. Selon le FSE, les grilles tarifaires transmises progressivement et de manière confidentielle par la FIFA montrent une envolée spectaculaire des coûts. Pour exemple, un supporter souhaitant accompagner son équipe du premier match jusqu’à la finale devrait débourser au minimum 6 900 dollars, soit près de cinq fois le montant nécessaire pour suivre l’édition 2022 au Qatar. L’association s’indigne également d’une décision perçue comme profondément injuste, puisque la catégorie de prix la plus basse ne serait pas accessible aux billets PMA, car réservée à la vente générale soumise à une tarification dynamique.

Pour le FSE, ces choix constituent une « gigantesque trahison » de l’esprit et de la tradition de la Coupe du Monde, en marginalisant les supporters les plus fidèles et en contredisant les engagements pris lors du dossier de candidature publié en 2018. Celui-ci promettait en effet des billets à partir de 21 dollars, une promesse aujourd’hui totalement abandonnée. L’organisation réclame donc une consultation urgente avec toutes les parties prenantes et une révision complète de la politique tarifaire, afin de rétablir l’accessibilité et l’universalité d’un événement qui se veut mondial et populaire.