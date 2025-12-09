CdM 2026 : les Etats-Unis prêts à refuser le visa de la star iranienne Mehdi Taremi

Alors que la Coupe du monde 2026 approche, l’Iran redoute un revers d’ordre politique qui pourrait priver l’équipe nationale de l’une de ses figures majeures : Mehdi Taremi. L’attaquant de 33 ans, passé par Porto et l’Inter Milan avant de rejoindre l’Olympiacos, pourrait se voir refuser l’entrée aux États-Unis en raison d’un décret présidentiel de 2025 restreignant l’accès au territoire à des ressortissants de 19 pays, dont l’Iran. Sa situation est d’autant plus délicate qu’il a effectué son service militaire au sein de la marine des Gardiens de la Révolution, un élément susceptible de compliquer davantage l’obtention d’un visa.

Si la FIFA assure que la sélection iranienne pourra participer au Mondial sans entraves administratives, la Fédération iranienne se prépare néanmoins à des scénarios alternatifs. Son président, Mehdi Taj, a reconnu la nécessité d’anticiper une éventuelle absence de Taremi : « nous devons envisager différentes options pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré, soulignant qu’un plan de remplacement devra être envisagé si le joueur se voit refuser l’entrée sur le sol américain.