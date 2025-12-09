Menu Rechercher
CdM 2026 : l’Iran et l’Egypte enragent suite à l’annonce du match des fiertés LGBTQ+

Par Valentin Feuillette
La Fédération iranienne de football a vivement réagi à la décision de dédier le match Iran–Égypte du 26 juin 2026 à la communauté LGBTQ+, initiative présentée comme un « match des fiertés » et annoncée avant même le tirage au sort, selon plusieurs médias. Prévue à Seattle, ville connue pour sa forte communauté LGBTQ+, cette désignation a été qualifiée d’« irrationnelle » par le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, qui affirme que l’Iran comme l’Égypte s’y opposent. La télévision d’État iranienne a par ailleurs indiqué que le pays compte contester officiellement cette initiative auprès de la FIFA.

Cette polémique intervient à quelques mois d’un Mondial 2026 déjà sensible pour l’Iran, qui avait menacé de boycotter le tirage après le refus de visas américains à certains membres de sa délégation. Dans un contexte où les relations entre personnes du même sexe sont sévèrement réprimées en Iran et régulièrement ciblées en Égypte, cette désignation symbolique ravive les tensions autour de la compétition. Placé dans le groupe G, l’Iran affrontera l’Égypte, la Belgique et la Nouvelle-Zélande lors de ce tournoi co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

