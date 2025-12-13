CdM 2026 : ça se précise pour le camp de base de l’équipe de France

Maintenant qu’on sait que les Bleus joueront leurs trois premiers matchs de groupe du Mondial à New York, Philadelphie et Boston, l’état-major tricolore a pu affiner les recherches de son futur lieu de villégiature. A en croire Le Parisien, c’est vers Boston, la capitale du Massachusetts, que les regards sont essentiellement tournés désormais. En revanche, les options Chicago, Toronto, Atlanta et Washington sont définitivement écartées.

« Il faut encore une validation mais c’est l’un des lieux les plus adéquats », avouait Philippe Diallo à L’Équipe ces dernières heures. Aux yeux du staff, Boston propose des conditions météo plus favorables que New York (l’objectif est d’éviter les fortes chaleurs), autre ville ciblée dans un premier temps pour établir le camp de base. La décision concernant l’hôtel doit désormais être arrêtée, alors que le staff en a visité plusieurs ces derniers jours.