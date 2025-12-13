Didier Deschamps écarte une possible candidature à la tête de la FFF

Présent ce samedi matin à Paris lors de l’assemblée générale de la Fédération française de football, Didier Deschamps s’est livré sur son avenir. Alors qu’il quittera ses fonctions à l’issue de la prochaine Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a assuré qu’il n’avait aucune inquiétude pour la suite. Titillé par Gerald Baticle, DD a également tenu à écarter toute ambition politique au sein du football français.

« À titre personnel, je ne suis pas quelqu’un de nostalgique. Je me sens toujours jeune, au moins dans ma tête. J’ai bien conscience que c’est ma dernière assemblée générale. Je n’ai aucune ambition présidentielle. Cela ne fait pas partie de mon programme dans les années futures. Dans mon fonctionnement, ce qui est important, c’est aujourd’hui et demain », a-t-il déclaré. « Toutes ces années, j’ai toujours considéré que l’équipe de France est au-dessus de tout. Je n’ai jamais considéré que j’étais la personne la plus importante. J’ai toujours considéré que j’étais au service de la Fédération pour faire en sorte que l’Équipe de France soit le mieux représenté, évidemment en France, mais aussi à travers le monde. Je ne changerai pas ma façon de fonctionner. »