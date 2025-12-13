EdF : la réaction prudente de Phillipe Diallo à l’appel du pied de Benzema

Présent ce samedi à Paris à l’occasion de l’assemblée générale de la Féderation Française de Football (FFF), Philippe Diallo a été interrogé sur les propos récents de Karim Benzema. L’attaquant d’Al-Ittihad a surpris en se disant prêt à répondre à un éventuel appel des Bleus en vue de la Coupe du monde 2026, alors qu’il n’a plus porté le maillot tricolore depuis son départ prématuré du Mondial 2022 au Qatar.

La suite après cette publicité

«Karim Benzema, c’est un Ballon d’or. Il a été un des tops joueurs mondiaux. Quand il dit qu’il pourrait être disponible, je pense que ça gomme une partie des commentaires qui ont été faits sur sa relation avec l’équipe de France et ça confirme l’attractivité de l’équipe de France puisque tout le monde veut y venir», a commenté le président, avant d’ajouter sans prendre de risques : «Après, il y aura 26 places et un sélectionneur qui fera ses choix. Mais je me réjouis qu’un grand joueur comme Karim Benzema veuille revenir en équipe de France et faire une Coupe du monde, ce qui me paraît assez légitime du point de vue du joueur.» Didier Deschamps, de son côté, ne s’est pas exprimé sur le sujet.