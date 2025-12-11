Équipe de France : Karim Benzema est prêt à revenir chez les Bleus pour jouer la Coupe du Monde !

À 37 ans, Karim Benzema évolue en Arabie saoudite depuis 2023, mais l’attaquant français est loin d’être en préretraite à Al-Ittihad. Auteur de 49 buts en 74 matches (toutes compétitions confondues) avec le club saoudien depuis deux ans, le Ballon d’Or 2022 démontre qu’il en a encore sous le pied malgré son âge, à l’instar de Cristiano Ronaldo (40 ans) ou de Lionel Messi (38 ans). À six mois de la fin de son contrat, KB9 reste d’ailleurs un joueur dont le futur fait parler.

S’il refuse d’en dire davantage sur son avenir, Benzema a tout de même fait passer quelques messages en ce début de soirée, à l’occasion d’un long entretien accordé à L’Équipe. Et parmi ces messages, il y a celui d’une volonté de disputer la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À 37 ans, Benzema sait que l’édition de 2026 serait sa dernière chance de disputer un tournoi international après le fiasco de 2022. Pour rappel, le Nueve avait été convoqué par Didier Deschamps, mais il avait dû déclarer forfait juste avant le début de la compétition organisée au Qatar en raison d’une blessure.

«Si on m’appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot»

Un forfait qui avait déclenché une énorme polémique, Benzema allant même jusqu’à traiter DD de menteur sur ses réseaux sociaux. Le joueur avait même promis une interview-vérité pour faire toute la lumière sur cette histoire. Depuis, les observateurs ont dû patienter jusqu’au procès du journaliste Daniel Riolo pour avoir une version plus détaillée de Deschamps. Aujourd’hui, Benzema ne veut plus revenir sur cette brouille qu’il qualifie d’affaire classée. L’international tricolore (97 sélections, 37 buts) semble désormais tourné vers l’un des seuls trophées majeurs qu’il manque à son palmarès. Personne ne sait si Didier Deschamps fera appel à lui, mais le natif de Bron a clairement fait savoir qu’il ne dira pas non si le sélectionneur national veut l’emmener dans ses bagages aux États-Unis.

« Mais qui n’a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : "est-ce qu’on peut me prendre…" Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m’appelle, je viens, je joue. J’ai des objectifs dans ma tête. J’aime le foot et j’aime gagner. J’aime les trophées. C’est ce qui m’importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m’appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s’arrête là. (…) Là, on parle d’une Coupe du Monde. Forcément, ce ne sont pas des choses où il faut dire : "Non, je n’ai pas envie." Parce que c’est mentir de dire : "Non, je n’ai pas envie de jouer une Coupe du Monde ». Le message est passé…