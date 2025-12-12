CAN 2025 : la liste du Mali avec 6 joueurs de Ligue 1

Le sélectionneur belge du Mali, Tom Saintfiet, a dévoilé ce vendredi sa liste de 28 joueurs convoqués pour disputer la CAN au Maroc (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026). Plusieurs noms devraient parler aux amateurs des championnats de France comme celui du latéral du Paris FC, Hamari Traoré, mais aussi du bluffant Lensois Mamadou Sangaré. Son futur partenaire Amadou Haïdara est également présent.

La suite après cette publicité

L’Auxerrois Lassine Sinayoko et le Brestois Kamory Doumbia seront aussi de l’aventure, au même titre que l’ex-Lillois Yves Bissouma, appelé malgré son faible temps de jeu chez les Spurs et la polémique autour sa consommation de protoxyde d’azote ces derniers jours. D’autres ex de Ligue 1, à l’image de Mohamed Camara ou d’El Bilal Touré, sont aussi appelés.

La liste complète :

Gardiens : Djigui Diarra (Young Africans), Ismael Diawara (Sirius), Mamadou Samassa (Laval)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Sikou Niakaté (Braga), Abdoulaye Diaby (Grasshopper), Woyo Coulibaly (Sassuolo), Fodé Doucouré (Le Havre), Hamari Traoré (Paris FC), Nathan Gassama (Baltika Kalinigrad), Mamadou Fofana (New England Revolution), Ousmane Camara (Angers), Amadou Dante (Arouca FC)

Milieux : Amadou Haidara (RB Leipzig), Lassane Coulibaly (Lecce), Mohamed Camara (Al Sadd), Mamadou Sangaré (Lens), Aliou Dieng (Al Ahly), Yves Bissouma (Tottenham), Mahamadou Doumbia (Al-Ittihad), Ibrahima Sissoko (Bochum)

La suite après cette publicité

Attaquants : Nene Dorgeles (Fenerbahçe), Gaoussou Diarra (Feyenoord), Mamadou Camara (Laval), Kamory Doumbia (Stade Brestois), El Bilal Touré (Besiktas), Mamadou Doumbia (Watford), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre), Gaoussou Diakité (Lausanne Sport)