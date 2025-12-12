Algérie : Yanis Zouaoui, un candidat crédible à la liste de Vladimir Petkovic

La Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera au Maroc, c’est dans dix jours (21 décembre – 18 janvier) ! Avant ce rendez-vous d’ores et déjà très attendu, Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Algérie, s’apprête à dévoiler, ce vendredi, la liste des joueurs retenus pour cette compétition. Un groupe auquel postule un certain Yanis Zouaoui, actuellement sous les couleurs du HAC et originaire de Marseille.

Performant dans un rôle de piston gauche sous le maillot des Ciel et Marine (1 passe décisive, 13 titularisations), l’ancien crack de Martigues n’est pas étranger au début de saison intéressant des Havrais. Aligné à de maintes reprises dans l’équipe type de Ligue 1 depuis la reprise, Zouaoui espère désormais prouver ses qualités à l’échelle internationale. Ces derniers mois, de nombreuses voix militaient d’ailleurs en ce sens. Reste désormais à savoir si l’architecte des Fennecs sera du même avis…